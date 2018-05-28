6 секс-игрушек которые тебя удивят

С годами секс для многих превращается в механическое действие. Пропадает чувство наслаждения, партнер становится менее интересен — одним словом, сексуальная жизнь становится скучной и однообразной. Разнообразить секс могут помочь игрушки из секс-шопа, БДСМ-игры. Но, как ты знаешь, предпочтения и интересы у всех разные, а когда дело доходит до извращений в сексе, то человеческая фантазия не имеет границ. Есть один сервис, который специализируется на изделиях для секса, но на полках этого интернет-магазина можно найти и товары, скажем, для очень искушенного и извращенного ценителя. О самой нестандартной продукции мы как раз и решили рассказать, чтобы ты мог постичь всю глубину и широту человеческой фантазии.

Секс-машина

Это не название очередного фильма с порнхаб и не прозвище порноактера, а реальное приспособление для секса, хотя оно похоже скорее на орудие пыток инквизитора. Но на деле секс-машина предназначена для того, чтобы доставлять удовольствие, а не боль. Узнать подробнее →

Фаллоиммитатор «Осьминог»

Для любителей хентая, тентаклей и всего, что относится к морским гадам. Слепок выполнен из настоящего щупальца осьминога, и, с одной стороны, эта игрушка может служить не средством для получения оргазма, а декором в стилизованном помещении. Но такой дизайн, надо сказать, на любителя. Если твоя подруга вдруг захочет почувствовать себя Ариэль, то есть шанс начать перевоплощение с тех мест, о которых она даже не предполагала. Узнать подробнее →

Вибратор для сосков

Мы как-то писали, что, лаская женскую грудь, можно даже довести даму до оргазма. Главное — делать это правильно. А теперь представь, что будет, если на помощь придут технологии? Вибратор для женской груди — вещь необычная, но она способна доставить твоей подруге удовольствие. Теперь фраза «соски в тиски» приобретает совершенно новое значение, и ей это определенно понравится. Узнать подробнее →

Мужской пояс верности

А точнее сказать, «начленник». Но ты можешь его называть по-другому. Прошли те времена, когда славные мужи, уходя в поход на несколько лет, вешали на свою супругу «пояс верности». Приспособление призывало хранить честь женщины до тех пор, пока ее муж не вернется домой с поля битвы. Но сегодня в голову кому-то пришло создать пояс верности для мужчин. Эта вещь создана скорее для пыток, потому что стоит возбудиться в таком устройстве и гарантированно испытаешь невероятную боль. К счастью, это приспособление существует скорее в качестве принадлежности для БДСМ-игр или же сувениров. Узнать подробнее →

Мастурбатор для секса на расстоянии

До чего дошел прогресс! Теперь вы можете удовлетворить друг друга даже на расстоянии, и все благодаря современным технологиям. Прибор состоит из искусственной вагины и фаллоиммитатора, но на каждом устройстве есть 10 специальных колец, которые передают ощущения от действий обоих партнеров. Использовать эти вещи необходимо по прямому назначению. Главное, не перепутай, собирая сумки, и возьми именно свою часть. Хотя будет забавно, если фаллоиммитатор внезапно завибрирует ночью. Повод задуматься. Узнать подробнее →

Вакуумная помпа

Говорят, что эта вещь способна увеличить размер члена и дарована людям богами с Олимпа. Но мы не верим ни в то, ни в другое и понимаем, что это очередное устройство для того, чтобы доставить себе удовольствие очень неординарным способом. Иногда вакуумную помпу используют в профилактических целях, чтобы улучшить эрекцию. И думая об этом устройстве с данной точки зрения, становится намного легче. Узнать подробнее →