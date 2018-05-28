Ещё
Водонаева обиделась на фанатов
Далее:
Читайте также:
Ещё

Водонаева обиделась на фанатов 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Телеведущая и бизнесвумен Алена Водонаева удивилась количеству негативных комментариев под фотографиями с премии «Ru.TV».
Девушка заметила, что волна необоснованной критики ее внешнего вида каждый раз появляется после выкладывания фото в необычном образе, с красны ковровых дорожек. Водонаева считает, что по-настоящему «бомбит» не обычных женщин, а банальных, неухоженных, полных, несчастливых «баб».
Муж Водонаевой выложил в свой аккаунт несколько фотографий с премии и отметил, что с утра под ними появилась туча неадекватных комментариев с критикой. Мужчина не понял, зачем женщины все это пишут, и обратился с вопросом к своей жене. Водонаева, в свою очередь, спросила читателей, чего они хотят добиться такими неприятными высказываниями.
Телеведущая отметила, что читательницы часто называют ее некрасивой, страшной и глупой, но при этом не перестают следить за жизнью звезды. Водонаева не понимает, для чего девушки делают это и что с ними не так. «Счастья вам, любви, адекватности и реализации! Если что обращайтесь! Помогу контактами психологов, фитнес тренеров и тренингов для развития личности», — жестко ответила Алена своим обидчицам.
Russianshowbiz.info: последние новости
Екатерина Варнава задумалась о человеческих отношениях Виктория Исакова задумалась о смене профессии Поза Татьяны Навки заинтересовала фанатов
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть59
20 самых романтичных татуировок для пар4
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад25
Красавица Чиповская превратилась в старуху11
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение