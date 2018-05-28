Водонаева обиделась на фанатов

Телеведущая и бизнесвумен Алена Водонаева удивилась количеству негативных комментариев под фотографиями с премии «Ru.TV».

Девушка заметила, что волна необоснованной критики ее внешнего вида каждый раз появляется после выкладывания фото в необычном образе, с красны ковровых дорожек. Водонаева считает, что по-настоящему «бомбит» не обычных женщин, а банальных, неухоженных, полных, несчастливых «баб».

Муж Водонаевой выложил в свой аккаунт несколько фотографий с премии и отметил, что с утра под ними появилась туча неадекватных комментариев с критикой. Мужчина не понял, зачем женщины все это пишут, и обратился с вопросом к своей жене. Водонаева, в свою очередь, спросила читателей, чего они хотят добиться такими неприятными высказываниями.

Телеведущая отметила, что читательницы часто называют ее некрасивой, страшной и глупой, но при этом не перестают следить за жизнью звезды. Водонаева не понимает, для чего девушки делают это и что с ними не так. «Счастья вам, любви, адекватности и реализации! Если что обращайтесь! Помогу контактами психологов, фитнес тренеров и тренингов для развития личности», — жестко ответила Алена своим обидчицам.