Парень, ты попал!

Анна, 29 лет, замужем 2 года, детей нет «С моим будущим мужем нас познакомили друзья, всё было супер, но всё равно что-то не то. То сидит не так, то смотрит не так, немного зарабатывает, где-то слишком забывчив — в коме претензий я поднималась всё выше на трон, а он становился пажом при королеве. Он сделал мне предложение, и я сказала «да», а сама подумала: «Ну посмотрим». Шло время, всё было нормально, но, на мой взгляд, не блестяще, он начал сачковать даже к своим прямым обязанностям, задерживался допоздна, не проявлял интереса к моим делам, выходные предпочитал проводить с друзьями — а потом, когда я в очередной раз мечтала о планах на совместное будущее, сказал, что лучшим решением видит расставание. Это для меня было ударом, я в один момент увидела себя со стороны и поняла, как ужасно я выглядела для любящего мужчины и как из процветающий пары мы превратились в унылых, скучающих друг от друга людей.

Он в своём решении сомневался (это, скорее, был ответ на мои инициативы), и я буквально уговорила его пожениться. Сказала, что это будет следующий этап для нашей пары и всё будет круто. Он согласился.

С этого момента я пообещала себе, что единственный человек, к кому я буду предъявлять претензии, буду я сама. А к близким относиться или хорошо, или просто уйти на дистанцию. Я дала ему свободу и завязала со всеми ссорами (оказывается, всегда инициатором была я).

Взяла на себя ответственность за всё происходящее. Положительные изменения в отношениях пришли, к сожалению, не сразу. Я изменила отношение — а он привык ждать от меня подвоха. Но потом маленькими шагами его отношение ко мне стало теплее. Я стала замечать, что он подходит ко мне сам, обнимает, пытается помочь в мелочах, дать что-то своё, порадовать. Мы ещё только в начале пути — мы поженились два года назад, но муж уже просит ребёнка, хотя раньше и слышать не хотел об этом, и строит планы на будущее с учётом на семью. Девочки, всё зависит от вас, посмотрите на своих мужчин под другим углом, знаю многих, кто затюкал парней своими претензиями. Ты должен деньги давать, любить, слушать, понимать, должен, должен, должен, — из горящих и любящих мужчин превращаем в унылых мы сами, женскими руками. Это ужасно признать, но как только поймёте — начнётся новая точка отсчёта в первую очередь для вас самих. А чем дольше будете классными королевами, тем больше будете завидовать счастливым семьям».

Инесса, 33 года, государственный служащий

«Мы встречались с парнем в институте, у меня была квартира (родители снимали, я из другого города), он жил в общежитии. На третий день я предложила ему переехать ко мне — он согласился. Смотрели фильмы разные вместе, оба любим кино, он особенно фантастику, вместе играли в компьютерные игры, готовила еду нехитрую, и вечеринки, куда без них. Он считался крутым парнем, у него машина была и связи там какие-то: мог не ходить на пары, но всё равно получать зачёты. А потом приехали мои родители и после встречи сказали, что Артём мне не пара, потому что не любит меня и не хочет на мне жениться, а только использует (мне 20 лет тогда было). Я решила доказать им, что это не так, пришла и предложила пожениться, просто говорю: «У меня есть новости — я хочу, чтобы ты стал моим мужем». Он сначала думал, что это шутка, а потом сказал, что не готов, а я его уговорила. Это была моя огромная ошибка.

С горем пополам мы познакомили родителей — Артём сидел с жутко кислой миной, а родители были растеряны. Откупили зал в кафе в Октябрьском районе, я уже платье купила пышное, как сейчас его помню, я тогда в теле была — оно бы очень комично на мне смотрелось, подвязку ужасную и длинные серёжки со стразами, позвали всю общагу, даже приглашения напечатали. А потом он просто не пришёл домой. Дня через три написал, что трус, я очень классная, но к семейной жизни он не готов. Я прорыдала как ненормальная неделю, не выдержала позора и ушла в академ из института, уехала к родителям. Это был шок, до сих пор не понимаю, как можно было так вляпаться. Мне даже пришлось ходить к психологу — такой позор, всем сказать и оказаться брошенкой. Папа порывался его найти и убить, злой был жутко: по его словам, Артём жил за мой счёт и пользовался мной как хотел, представил его чуть ли не бандитом.

Замуж я так и не вышла, но у меня есть ребёнок. И я теперь ставлю себе другие жизненные цели. Слава богу, всё приходит с опытом, и пусть это останется самым большим провалом в моей жизни».

Алена, 29 лет, PR-менеджер

«Я не считаю, что девушке зазорно делать первой предложение, только нужно быть готовой уйти в случае отказа, а не стелиться в ногах удобной подстилкой.

Вот моя история: я не искала себе никогда богатого мужа, сама имею небольшой начальный капитал, профессию в руках, мне не нужны подачки. С будущим мужем познакомилась на работе — они нас наняли, чтобы провести рекламную кампанию к открытию магазина. Я приехала на первую встречу и влюбилась сразу. Но тут же остановила себя, ведь такой мужик мне не по зубам. Красивый, при деньгах, был женат, куча классных хобби и друзей. Он тоже на удивление проявил внимание, но сближаться не торопился, я тоже не вешалась на шею. Весь проект мы просто общались, я старалась сделать как можно лучше и показать себя как профессионал (ну и ходила на работу как на парад, конечно). В итоге спустя месяц, как мы полностью рассчитались, он под предлогом дружеского совета предложил мне встречу.

Мы начали встречаться, ужинать вместе и спать, гулять на выходных, он познакомил меня с детьми (месяца через три) и предлагал совместные отпуска. Через полгода я поняла, что очень хочу замуж за этого мужчину (до сих пор считаю, что мой муж — бог) и на меньшее я не согласна. К тому моменту между нами было взаимопонимание, много интересного досуга, я нашла общий язык с его детьми, но бывшая жена не хотела, чтобы дети знали, что папа спит с другой женщиной, поэтому мы не жили вместе. Для меня это положение было унизительно. И я отдавала себе отчёт, что будет либо всё, либо, скорее всего, ничего.

В один из вечеров я позвала его к себе, и после ужина и вина я аккуратно поговорила с ним. Сказала всё, что вам выше. И предложила либо пожениться, либо разойтись. Всё это без криков, слёз и упреков, я пришла к этому, поэтому была спокойна. Он начал свою песню про детей, про то, что нужно подождать, я сказала, что мне очень жаль, но ему лучше уйти, и больше мы не будем общаться ни в какой форме.

Он пытался остаться, потом писал мне и звонил, я не брала трубки и не отвечала, не читала и сразу удаляла. Он замолчал — прошло где-то три недели. Я постаралась отряхнуться и начала встречаться с друзьями и работать в обычном ритме, перестала выглядеть как вампир и даже запланировала поездку, которая должна была полностью вернуть меня в чувства. Я не ожидала, что он появится, но он встретил меня возле работы с цветами и насильно почти заставил с ним обедать. Во время обеда сказал, что был неправ, и подарил кольцо.

Сейчас мы живём вместе, пожениться собираемся в конце августа, по его словам, вопрос с бывшей женой решён, я не знаю, как уж они договорились, я верю своему мужчине и уверена, что мы поженимся. Считаю, что правильно сделала, что предложила сама, главное в этом случае — уважать себя и действовать в своих интересах, но предоставить другому свободный выбор».

Девушки, смогли бы сделать предложение или считаете это неправильным? Мужчины, как бы вы отреагировали на такой поворот со стороны партнёра? Пишите мнения в комментариях под статьёй.

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