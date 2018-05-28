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Как за пазухой: кому доверяют свою жизнь самые известные девушки мира?
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Как за пазухой: кому доверяют свою жизнь самые известные девушки мира? 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Ким Кардашьян
У самой известной девушки Instagram не один, не два, а двадцать пять охранников. Они заботятся не только о самой Ким, но и об их с Канье Уэстом детях. Правда, как показала практика, далеко не всегда им под силу защитить свою подопечную: в 2016 году к ней в гостиничный номер ворвались грабители, которые украли у Ким драгоценности на общую сумму около десяти миллионов евро.
Адель
Даже среди голливудских охранников есть свои звезды, контакты которых знаменитости передают друг другу разве что по большому секрету. Питер ван Дин долгое время работал с Леди Гагой, но потом перешел на службу к певице Адель. И, надо сказать, этот красавчик иногда привлекает к себе больше внимания, чем его известная на весь мир начальница!
Хайди Клум
Нередкий в Голливуде случай: охранники очень часто становятся чуть ли не главными людьми в жизни знаменитостей — и профессиональные отношения, как следствие, быстро переходят в личные. Так случилось и с Хайди Клум: практически сразу после развода с певцом Силом она начала встречаться с Мартином Кристенем, который отвечал за ее безопасность с 2011 года. Правда, отношения долго не продлились: очень скоро оба поняли, что им друг с другом не по пути.
Дженнифер Энистон
У актрисы, конечно, не один охранник — но вот управляет всей службой безопасности певицы бодигард, ранее работавший с Кети Холмс. Вот вам еще одно доказательство того, что хороший охранник на вес золота!
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