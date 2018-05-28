Катя Гордон пролила свет на развод Александра Кержакова 

@a.kerzhakov11, @katyagordonКатя Гордон пролила свет на развод Александра КержаковаНедавно мы сообщали о том, что брак Александра (35) и Миланы (24) Кержаковых распался. Об этом в своем микроблоге написала сама Милана, заметив: «Я давно уже не с ним в отношениях… Это абсолютно падший, недостойный уважения человек, увы». Слухи о том, что в семье не все гладко ходили еще год назад. Футболиста заподозрили в измене. Адвокат Катя Гордон не сомневается, что инициатором развода стала именно бывшая жена футболиста, а причиной тому стала его неверность. Гордон хорошо знакома с Кержаковым. Она представляла интересы его первой жены Екатерины Сафроновой, которая боролось за сына. Как известно, спортсмену удалось добиться в суде единоличной опеки над мальчиком. Милана хорошо приняла сына супруга от другой женщины, говорят, мальчик даже начал называть ее мамой. Гордон рассказала «Комсомольской правде» следующее: Я знакома с Кержаковым. Мое впечатление: это человек со звездной болезнью, тщеславный, самолюбивый. Что касается его развода с Миланой, то я не удивилась такому итогу. Периодически всплывали сплетни о его изменах. Я свечку не держала, но есть люди, которые окружены слухами об изменах, а есть люди, о которых такого и не подумать.
Публикация от Kerzhakova Milana (@milana_kerzhakova) 13 Май 2018 в 2:52 PDT Напомним, Милана Кержакова тяжело переживала внезапную кончину своего отца, сенатора Вадима Тюльпанова. Спустя неделю после его ухода из жизни она родила сына. По словам девушки, муж помогал ей в это сложное для нее время, но затем их отношения ухудшились. Сейчас оба воздерживаются от комментариев, но по сообщениям инсайдеров, спортсмена видели без обручального кольца, а Милана находится в больнице с нервным срывом. А тем временем беременная Нюша продемонстрировала смелое декольте.
Публикация от Katya Gordon (@katyagordon) 10 Май 2018 в 5:01 PDT