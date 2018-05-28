Выпускник занялся сексом с одноклассницей и опозорил ее в соцсетях

В Сети появились пикантные фото выпускников одной из школ в Ростовской области. Молодой человек занялся сексом с одноклассницей и запечатлел интимные подробности на фото. А позже, без зазрения совести, рассылал кадры по своим знакомым, унижая свою партнершу. Подробности выяснил «360».

Как оказалось, детали интимной жизни попали на всеобщее обозрение не в первый раз. Один из одноклассников Дарьи, рассказал, что были не только фото, но еще и видео. При этом, после подобных подробностей им удается нормально общаться в коллективе — им все равно, что о них подумают.

Источник фото: телеканал «360»

Одна из одноклассниц парочки рассказала, что это обычные ребята.

«Ну она простая девочка, да и парень тоже ничем не выдающийся. Все знали, что они занимаются сексом, но никто не думал, что это может попасть в сеть», — рассказала одноклассница.

Источник фото: телеканал «360»

При этом среди ребят есть те, кто не верит в подобную историю.

«Лично я в это не верю. Дарья никогда в подобном замечена не была. Поэтому без комментариев», — заявил одноклассник девушки.

Узнать о том, что происходит на страничках в соцсетях у самих героев «фотосессии» не удалось — они удалили свои странички.

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