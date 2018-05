Кайли Миноуг показала нового бойфренда

Сегодня Кайли Миноуг отмечает 50-летие. Вчера певица отпраздновала день рождения в компании родственников и близких друзей, а уже сегодня появились фотографии с мероприятия. На одной из них можно увилеть, как Кайли обнимает таинственного незнакомца.

Фотография была сделана на полароид, а затем сфотографирована на айфон. У нее очень плохое качество, поэтому крайне трудно разглядеть нового мужчину знаменитости. Известно только одно — влюбленные очень счастливы. Это можно определить по их лицам. Многочисленные подписчики звезды уже желают ей счастья.

Birthday girl?

A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on May 28, 2018 at 10:29am PDT Недавно в сети появились слухи о том, что Кайли Миноуг встречается с Полом Соломонсом, креативным директором британского журнала GQ. Инсайдер, близкий к Полу и Кайли, заявил, что актриса плывет по течению без спешки и суеты.