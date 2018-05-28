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Кайли Миноуг показала нового бойфренда
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Кайли Миноуг показала нового бойфренда 

Журнал ОК! 1 час назад
Сегодня Кайли Миноуг отмечает 50-летие. Вчера певица отпраздновала день рождения в компании родственников и близких друзей, а уже сегодня появились фотографии с мероприятия. На одной из них можно увилеть, как Кайли обнимает таинственного незнакомца.
Фотография была сделана на полароид, а затем сфотографирована на айфон. У нее очень плохое качество, поэтому крайне трудно разглядеть нового мужчину знаменитости. Известно только одно — влюбленные очень счастливы. Это можно определить по их лицам. Многочисленные подписчики звезды уже желают ей счастья.
Birthday girl?
A post shared by Kylie Minogue (@kylieminogue) on  May 28, 2018 at 10:29am PDT  Недавно в сети появились слухи о том, что Кайли Миноуг встречается с Полом Соломонсом, креативным директором британского журнала GQ. Инсайдер, близкий к Полу и Кайли, заявил, что актриса плывет по течению без спешки и суеты.
Ранее Миноуг встречалась с актером Джошуа Сассом, и дело даже шло к свадьбе, но Миноуг бросила партнера в прошлом году из-за его измен. А что касается ее нового бойфренда, то Пол Соломонс — известный ценитель красивых женщин. Его видели в компании Беллы Хадид и Ланы Дель Рей.
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Женский форум
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