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Хлое Кардашьян продолжает оправдывать своего бойфренда
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Хлое Кардашьян продолжает оправдывать своего бойфренда 

Журнал ОК! 1 час назад
Хлое Кардашьян решила простить своего бойфренда Тристана Томпсона после его многочисленных измен, чтобы вместе воспитывать новорожденную дочь. Несмотря на то, что сама Хлое отнеслась к своему возлюбленному лояльно, ее подписчки в Инстаграм продолжают писать гневные комментарии, касающиеся измен баскетболиста.
Новоиспеченная мама решила ответить всем хейтерам и написала несколько новых постов в своем Твиттер.
Люди тратят слишком много времени на то, чтобы найти виновных, и слишком много энергии на оправдания того, что они не могут быть такими же. В наше время все очень сосредоточены на жизнях других людей, а не на своих собственных. Они любят давать советы, не зная ситуации в целом. Большинство из них не дают ничего. Постарайтесь сосредоточиться на своем внутреннем мире, я уверена, что там тоже есть трещины. У всех нас. Страдание любит компанию. Люди не могут просто оставаться в стороне, когда другие счастливы. В наши дни люди радуются падению, а не процветанию другого человека. Грустно
Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Недавно появились слухи о том, что пара и вовсе собирается пожениться.
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Женский форум
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