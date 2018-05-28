Хлое Кардашьян продолжает оправдывать своего бойфренда

Хлое Кардашьян решила простить своего бойфренда Тристана Томпсона после его многочисленных измен, чтобы вместе воспитывать новорожденную дочь. Несмотря на то, что сама Хлое отнеслась к своему возлюбленному лояльно, ее подписчки в Инстаграм продолжают писать гневные комментарии, касающиеся измен баскетболиста.

Новоиспеченная мама решила ответить всем хейтерам и написала несколько новых постов в своем Твиттер.

Люди тратят слишком много времени на то, чтобы найти виновных, и слишком много энергии на оправдания того, что они не могут быть такими же. В наше время все очень сосредоточены на жизнях других людей, а не на своих собственных. Они любят давать советы, не зная ситуации в целом. Большинство из них не дают ничего. Постарайтесь сосредоточиться на своем внутреннем мире, я уверена, что там тоже есть трещины. У всех нас. Страдание любит компанию. Люди не могут просто оставаться в стороне, когда другие счастливы. В наши дни люди радуются падению, а не процветанию другого человека. Грустно

Напомним, что баскетболист Тристан Томпсон и Хлое Кардашьян стали родителями в апреле. Звезда реалити-шоу состоит в отношения со спортсменом чуть больше года. Новорожденная дочь Тру стала их первым ребенком. Недавно появились слухи о том, что пара и вовсе собирается пожениться.