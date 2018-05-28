Ещё
Всегда в новинку: 5 способов оживить интимную жизнь
Далее:
Читайте также:
Ещё

Всегда в новинку: 5 способов оживить интимную жизнь 

Карельские вести 59 минут назад
Фото: Карельские вести
Итак, вы встречаетесь уже какое-то время и хотите попробовать что-то новое. Но что? Самое время проявить изобретательность! Сюрпризы, спонтанность, новое применение известных вещей — лишь малая часть списка. Вот несколько беспроигрышных вариантов, как не сделать секс рутинным.
18+
1. Ролевые игры
Устала быть собой? Почему бы не попробовать чужую роль! Ролевые игры способны вывести вашу интимную жизнь на новый уровень. Конечно, вам понадобится доверие (и чувство юмора), но в итоге обоим наверняка понравится.
2. Подогревайте чувства
Если вы уже давно вместе, то наверняка перестали тщательно следить за своим внешним видом. Да, вам обоим комфортно вместе, но это не значит, что не нужно прикладывать никаких усилий, чтобы выглядеть сексуально! В следующий раз вместо пижамных штанов надень, например, красивое белье и эротичные шорты.
3. Пробуждайте страсть
Напиши ему SMS о том, что ждет его дома. Можно даже позвонить и сказать все это вслух, пусть готовится. Наверняка потом он сделает что-то в этом духе для тебя.
4. Скажите «нет» рутине
Если вы все время занимаетесь сексом в одних и тех же позах, ничего удивительного, что он вам не так интересен, как раньше. Когда вы в последний раз пробовали новое? Если не можешь вспомнить — пора сделать это сегодня же!
5. Общайтесь
Общение с партнером — залог хороших отношений. Помни, что он не умеет читать мысли, и если ты чего-то хочешь — скажи об этом напрямую! Будь уверена, что он сделает то же самое.
Читайте НАС ВКонтакте
Карельские вести: последние новости
Сразу — нельзя! 10 мифов об анальном сексе и их развенчание Горшочек, не вари: как закончить секс, если не имитировать оргазм Она думала, что видела, как ее муж изменяет, но реальность была еще хуже!
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Омерзительные купальники, которые взволновали Сеть65
20 самых романтичных татуировок для пар4
Что делала Пугачева с семьей Галкина 40 лет назад26
Как уродует пластическая хирургия9
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Видео
00:49
Бондарчук показала причудливые снимки из отпуска
Звёзды
03:00
Красавица Чиповская превратилась в старуху
Красота
01:17
Как выглядит вышедшая из тюрьмы звезда «Дом-2»
Звёзды
03:44
Факты о женщинах, которые они сами не знают
Психология Здоровье
01:51
Модель похвасталась костлявыми ягодицами
Красота
00:47
Нагиев показал сексуальный торс и сердечко на шее
Звёзды
05:28
Загадки, на которые большинство не ответит
Психология
08:41
Звёзды, которые убили свою красоту пластикой
Звёзды
07:07
Переживете ли вы зомби-апокалипсис: тест
Психология
03:56
Головоломки, которые откроют правду о вас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение