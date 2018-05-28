Почему мужчины женятся на молоденьких

Алена Котович, колумнист, блогер

Хороший и обидный для многих вопрос, хотя в последнее время и женщины все чаще выбирают в спутники юных и бодрых, поэтому перекос немного выравнивается.

Но вернемся к ответу на поставленный вопрос. Понять, почему же некоторые мужчины ищут молодую кровь и почему сверстницы для них не так привлекательны, совсем нетрудно.

Во-первых, мужчины боятся стареть еще больше, чем мы, просто они в этом не признаются, да что там — вообще не любят говорить на данную тему, в отличие от нас: «Ой, у меня вылезла мимическая морщинка!» или «Помогите, целлюлит!». У парней другие заморочки: самое страшное для них — стать бессильными и больными, ведь мужчины всегда должны быть на высоте. И если мы бежим в салон красоты или к пластическому хирургу, мужчины ищут другое лекарство — молодую спутницу.

Во-вторых, благодаря романам с молодыми девушками мужчины сами чувствуют себя так, словно вернулись на двадцать лет назад, и не только внутренне, но и внешне. Сразу же меняют гардероб, покупают престижную тачку, виллу на Багамах (кто на что горазд) — и все, опять двадцать пять. К тому же это здорово повышает социальный статус, а еще молодые спутницы всегда зависимы материально, это тоже греет душу: «Я для нее просто бог!»

В-третьих, конечно же, постель. Это не значит, что секс со сверстницей не такой яркий, напротив, чаще он как раз даже лучше. Вот только ощущение молодого тела пьянит и радует мужской глаз. Рядом с юной нимфой мужчина ощущает прилив жизненной энергии. Его сексуальность и чувственность оживает, и он вновь видит себя привлекательным и на многое способным.

Красивая картинка вырисовывается, правда? Может, мужчинам вообще не надо жениться на сверстницах, а ждать 40–50 лет и заключать браки с молодыми девушками? А девушкам, напротив, сразу выходить замуж за претендентов лет на 15–20 старше и все будут счастливы?

Но так, увы, не бывает. Да и заканчивается такая «любовь» зачастую совсем не так феерично, как начиналась. Приведу в пример моего давнего знакомого Ярослава.

Сначала он был на седьмом небе от счастья со своей новой женой Викторией, которая была младше на 22 года. Регулярная половая жизнь, глаза горели, друзья завидовали. Говорил, что чувствует себя моложе и у него открылось второе дыхание, вот только у его молодой жены через пять лет это «дыхание» закрылось. Девушка завыла от тоски, ей хотелось встречаться с подругами и активно отдыхать, а он собирал последние силы и всячески настраивал себя на секс с ней. Единственное, что ему хотелось, — провести тихий вечер в ресторане с вкусной едой и морепродуктами, а ей — веселиться с подружками в клубе до утра.

Итог отношений — развод, разбитое сердце и возвращение возрастных комплексов, от которых Ярослав так яростно пытался убежать, женившись во второй раз. В общем, для мужчин брак с молодой девушкой — это как для нас поход к пластическому хирургу: омоложение и желание сбросить несколько лет. И стоит ли бедняг за это осуждать?

Анекдот даже есть на эту тему, циничный, но показывает картинку «седина в голову, бес в ребро» во всей красе:

20-летняя девушка выходит замуж за 60-летнего богатого мужчину и спрашивает у него кокетливо: «Милый, а тебя не смущает наша разница в возрасте?» Он отвечает: «Давай прикинем: мне 60, а тебе 20. Значит, через 20 лет мне будет сколько? Правильно, 80. А тебе сколько?» Она: «40!» Он: «Да-а-а уж, я с сорокалетними не сплю…»

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