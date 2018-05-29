Как в стране менялась свадебная мода

Так уже повелось в России, что период с июня по октябрь считается идеальным для похода в загс. По случаю старта брачного сезона мы вспоминаем свадьбы знаменитостей разных лет. Эти очень разные пары регулярно заставляют говорить о себе. А по самым первым фото из их семейных альбомов можно проследить, как в стране менялась свадебная мода.

1968. Длинная фата

Фото: Личный архив

«Мой Толик — жизнерадостный, талантливый и невероятно сильный мужчина всей моей жизни. Его невозможно было не любить», — вспоминает София Ротару мужа Анатолия Евдокименко . Он умер 15 лет назад. А Ротару — однолюб. Больше всего она не любила расставаться с мужем. Когда улетала, то звонила Толе каждый час.

1971. Строгое платье, толстые кольца

Фото: Личный архив

Супруга народного артиста СССР Неля Кобзон говорит: «Моя основная работа, которую я с удовольствием выполняю: мужа накормить, нарядить, поцеловать на дорожку, зарядить энергией». У Иосифа Давыдовича мудрая жена — критику в адрес мужа позволяет очень редко.

1978. Банкет — дома

Фото: Личный архив

Лев Лещенко познакомился с супругой Ириной на отдыхе в Сочи. Вместе пара 40 лет. Лев Валерьянович секрет крепких отношений видит во взаимном уважении: «Терпеть не могу ругани, не повышаю голоса».

2000. Праздник за границей

Фото: Личный архив

Анжелика Варум и Леонид Агутин лишь однажды после серьезной ссоры разъехались. Но быстро помирились. Агутин называет жену ласково «девочка моя». Варум не стесняется даже в соцсетях чувств к мужу: «Я точно знаю, что никто кроме меня не назовет тебя „мой мальчик“. Люблю тебя!» Задобрить жену Агутину просто — надо написать ей любовные стихи. Романтики! Не случайно для свадьбы выбрали Венецию.

2008. Яркие наряды

Фото: Natalya LOGINOVA/globallookpress

Марина Анисина воспитывает сына и дочь во Франции, периодически навещая экс-супруга в России. Они в разводе — расставание было фиктивным ради наследства. Правда, Никита так чудил, что они едва не расстались всерьез. Но теперь Джигурда вновь любящий муж. Пара планирует узаконить отношения.

2009. В загсе — белое платье. На банкете — цветное.

Фото: Мила СТРИЖ

Яна Рудковская и Евгений Плющенко воспитывают общего сына Сашу, мечтают о дочке. Недавно пара по инициативе Евгения обвенчалась. Плющенко говорит, что ссорились с женой за 10 лет 2 раза, оба по его вине: «Даже когда на один день улетаю, уже скучаю… Наша встреча — это судьба». Евгений предложил Яне выйти за него замуж в первый же вечер знакомства.

2013. На банкете смотрят фильм о молодых

Фото: Иван ВИСЛОВ

2016. Тайная церемония

Певица Пелагея тоже влюбилась в известного хоккеиста. Иван Телегин жену бережет: к примеру, не заставляет готовить. А она не пропускает ни одну его игру и даже простила поцелуи с красоткой на светской тусовке.

2017. Декор из тысяч цветов