Неожиданные вещи, которые возбуждают мужчин

Большинство девушек привыкли считать, что главные возбудители для мужчин — это идеальное тело, кружевное белье, сексуальный голос и одежда. А что если мы скажем, что все вы катастрофически ошибаетесь? WMJ.ru выяснил, что еще может по-настоящему взволновать мужчину.

Не только глянцевые и «продающиеся» образы способны свести мужчину с ума. Узкая юбка, каблуки, красная помада, легкие локоны и сексуальный комплект белья — это, конечно, всегда хорошо, но есть и неочевидные мелочи, которые способны возбудить мужчину гораздо сильнее. Список из десяти таких вещей редакция составила совместно с экспертами центра семейного и сексуального образования Secrets.

Натуральная красота

Как хороши бы ни были ваши стрелки и как бы ни была вам к лицу новая помада, мужчины очень далеки от понимания необходимости краситься каждый день. Процесс нанесения косметики кажется им нудным, а хождение с «маской на лице» представляется жутко утомительным. Во-первых, женщина без макияжа предстает перед мужчиной самой собой, нежной и настоящей, а во-вторых, ее лицо можно гладить и трогать, а целовать можно, не боясь следов от помады.

Спонтанность

С такой женщиной точно не соскучишься. Легкость на подъем — это одно из качеств девушки, которые мужчины ценят больше всего. Способность смело соглашаться на предложения своего мужчины, будь это внезапное свидание или незапланированное путешествие, ассоциируется с приключениями и новизной, что, несомненно, возбуждает.

Хороший аппетит

Все уже настолько пресытились кефирными диетами и гречкой на завтрак, обед и ужин, что девушка, жующая на протяжении всего вечера один салат, автоматически переходит в разряд унылых. Конечно, не стоит наедаться до отвала — это не только не сексуально, но и нездорово. А вот здоровый аппетит, желание пробовать в еде новое и способность женщины позволить себе и кусочек торта, и стейк говорит о ее внутренней силе и умении наслаждаться текущим моментом. К тому же женщина, которая есть с аппетитом, вызывает у мужчины сексуальные ассоциации, так как употребление пищи — это такой же здоровый, агрессивный процесс, как и секс.

Голые ступни

Давайте просто вспомним те далекие времена, когда оголять щиколотки и ступни для девушки было просто неприемлемым. Традиции изменились, а вот историческая память до сих пор наталкивает мужчин на эротические переживания при виде обнаженных ступней.

Растрепанные волосы

Неидеальная укладка ассоциируется у мужчин с беззаботностью и сексуальностью. Когда еще женщина может позволить себе быть немного растрепанной, как не на пляже или после горячей ночи? К тому же неуложенные волосы дают мужчине прямой сигнал к действию: их можно гладить, вплетать пряди в пальцы, не боясь что-то испортить.

Морщинки

Как бы ни старались женщины скрыть первые признаки старения или максимально отсрочить их появление, мужчин это явно не пугает. Совсем наоборот — морщинки вокруг глаз или уголков губ, как отражение мимики, говорят о том, что девушка любит улыбаться и смеяться. А что, как не это, особенно привлекает представителей сильного пола?

Маленькая грудь

Вопреки расхожему мнению о том, что мужчинам нравится большая грудь, гораздо более важным в этом плане является вовсе не размер, а форма груди и степень ее упругости. А этим могут похвастаться скорее обладательницы маленькой груди, она легче и поэтому дольше держит форму. К тому же когда грудь с легкостью помещается в ладонь мужчины, это дает ему ощущение полного обладания, которое способно вскружить голову любому.

Инициативность

Сказки о том, что мужчина во всем должен быть первым, на практике легко превращаются в мифы. Женщина, способная проявить инициативу как в отношениях, так и в интимной жизни, интригует мужчину и удивляет его день ото дня. Не важно, что это будет — завтрак в постель или идеально спланированный вечер.

Низкий голос

Во-первых, слишком высокий голос, местами переходящий в писк, вряд ли кому-то нравится. Не в обиду девушкам, обладающим такими особенностями, но человеческий слух действительно лучше воспринимает низкие частоты, нежели высокие. По такому же принципу на радио можно чаще услышать мужчин, чем женщин. Впрочем, низкий голос с хрипотцой вовсе не является традиционным женским атрибутом. Но мужчин это действительно возбуждает, особенно если этим голосом шептать им на ушко что-нибудь соблазнительное.

Вспотевшая кожа

Запах женского пота, по словам ученых, содержит феромоны, способные влиять на гормональное состояние мужчины. Женщина, вспотевшая после секса или занятий спортом, привлекает мужчину буквально на животном, неконтролируемом, инстинктивном уровне.