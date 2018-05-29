Ровно наоборот: 7 звездных мам, которые платят мужьям алименты

Если вы думаете, что алименты — это исключительно мужская «обязанность», то наша статья вас в этом переубедит.

Порой мужья настолько недовольны своим амплуа брошенного мужчины, что… требуют у бывшей жены «моральную компенсацию».

В день рождения Мелани Браун (29 мая певица, телеведущая отмечает 43-летие) «Летидор» расскажет о звездных мамах, которым расставание с мужем в прямом и переносном смысле дорого обошлось.

Мелани Браун

portal.picture-alliance.com Глядя на впечатляющую «судебную биографию» экс-участницы группы Spice Girls, начинаешь верить в закон кармы. 11 лет назад певица в суде отстаивала право своей дочери Энджел Айрис Мерфи (да-да, это дочь Эдди Мерфи , которую в свое время комик не хотел признавать) на финансовую поддержку отца.

Суды растянулись на несколько лет, но результат того стоил. Вплоть до совершеннолетия девочки звездный папа ежемесячно будет переводить на ее счет по 35 тысяч долларов.

Кто же знал, что через несколько лет сама Мел Би окажется в шкуре плательщика алиментов.

Расставание певицы с продюсером Стивеном Белафонте , от которого в 2011 году Мел Би родила дочь Мэдисон, может претендовать на звание чуть ли не самого скандального в Голливуде. Знаменитости обвиняли друг друга и в многочисленных побоях, и в изменах, и угрожали компроматом.

В ноябре портал TMZ опубликовал информацию о том, что бывшие влюбленные наконец-то пришли к консенсусу. Они будут вместе воспитывать дочь (причем алименты на содержание девочки выплачиваться не будут), а Мел Би в течение трех лет обязуется финансово помогать Белафонте. Говорят, продюсер оценил свой моральный ущерб почти в 500 тысяч долларов в год.

portal.picture-alliance.com А это, напротив, тот самый случай, когда вселенная постаралась компенсировать человеку его потери в прошлом. В 1981 году Джейн Сеймур вышла замуж за бизнесмена Дэвида Флинна, от которого родила двоих детей. Как потом в своих интервью не раз признавалась актриса, они были очень счастливы. Но от этого, наверное, так много боли и финансовых потерь принесло ей расставание с Флинном в 1992 году.

Бизнесмен не только бросил ее и детей, но и потребовал от своей знаменитой жены отступные.

Говорят, ловкий бизнесмен забрал у Сеймур половину стоимости их особняка (а это больше 2 млн долларов), а также добился, чтобы ему на счет ежемесячно поступало 10 тысяч долларов.

Ее следующий брак можно назвать более удачным. С актером Джейсоном Кичем Сеймур была счастлива 22 года (актриса подарила мужчине двоих детей).

В этом случае развод нисколько не потрепал ее бюджет. Они поровну поделили все нажитое в браке, а также звезда сериала «Доктор Куин, женщина-врач» получила от бывшего возлюбленного ежемесячные алименты в размере 132 тысяч долларов.

www.epa.eu Тем, кто считает, что брачный контракт — это верх издевательства над настоящей любовью, посвящается история развода Гвен Стефани и Гэвина Россдейла.

В далеком 2002 году опьяненные страстью влюбленные даже не думали о каких-либо бумажках и подсчетах, ведь у любящих людей все общее.

По всей видимости, у музыканта группы Bush прекрасная память… Когда известная певица наконец-то решила подать на развод (это случилось после многочисленных походов Россдейла налево, после появления у мужчины ребенка на стороне и после измены с няней собственных детей), брошенный муж вспомнил про отсутствие брачного контракта и без стеснения стал потирать руки.

Россдейл счел, что его знаменитую жену не затруднит подарить ему особняк, выплатить 50 млн долларов «на жизнь» и еще подкидывать ежемесячно тысяч по 50 долларов.

Но даже суд счел такое требование чересчур драконовским (ведь это не Стефани изменяла, а Россдейл), да и сам мужчина понял, что такие финансовые аппетиты могут лишить его права опеки над детьми.

В итоге звездная пара договорилась, что мальчиков (Кингстона, Аполло и Зума) они будут воспитывать вместе, Россдейл получит в свое распоряжение имущество пары в Европе и после продажи основного семейного дома половину суммы отдаст Стефани.

Холли Берри

portal.picture-alliance.com То, что вы не были с мужчиной расписаны, абсолютно не значит, что он не может с вас потребовать финансового содержания. Именно так случилось с голливудской звездой после расставания с манекенщиком Габриэлем Обри, которому в 2008 году Холли Берри подарила дочь Налу.

Дело было так. Когда спустя пару лет после расставания Обри узнал, что его бывшая пытается устроить свое личное счастье с французским актером Оливье Мартинезем и даже хочет увезти дочь на родину к новому ухажеру, он решил действовать через суд.

Во-первых, попытался запретить матери вывозить ребенка за рубеж. Во-вторых, потребовал от успешной актрисы ежемесячное содержание в размере 16 тысяч долларов (вплоть до дня, когда их дочь станет совершеннолетней).

Манекенщик объяснил это просто: он не сможет работать, когда во время гастролей Берри будет проводить время с дочерью.

Однако когда актриса узнала, что ее бывший возлюбленный бросил работу и живет припеваючи на алименты, попыталась снизить сумму ежемесячных выплат. Но манекенщик оказался счастливчиком: суд не удовлетворил просьбу Холли Берри.

www.splashnews.com Говорят, когда дела хорошо идут на работе, трещит по швам личная жизнь. Это «правило» у Бритни Спирс работает точно.

В 2004 году певица вышла замуж за танцора Кевина Федерлайна, в течение двух последующих лет у супругов родились двое сыновей, а уже в 2007 года Бритни подала на развод.

Как оказалась, после свадьбы Федерлайн оставил работу, чтобы якобы полностью сосредоточиться на семье. Может быть, конечно, поначалу так и было, но потом мужчина дома практически не появлялся: все его время было занято походами в рестораны и ночные клубы (на деньги Спирс, разумеется).

Развод дался известной певице очень сложно.

Она переживала настолько, что стала искать утешение в бутылке и наркотических веществах. Этот «козырь» Федерлайн использовал против нее.

Через суд танцор отстоял свое право опеки над сыновьями (Бритни могла видеться с Шоном и Джейденом лишь по выходным), сохранение за собой дорогих подарков, которые ему делала жена, а также получил от звезды единовременную выплату в размере 1 миллиона долларов и ежемесячные алименты по 20 тысяч долларов.

Казалось бы, живи, Кевин, и радуйся. Но мужчине этого оказалось мало.

На днях его адвокаты обратились к юристам Бритни с просьбой увеличить алименты в два раза. Однако певица категорически отказалась настолько финансово улучшать жизнь бывшего возлюбленного. Звездная мама уверена, что за ее счет Федерлайн пытается растить не только их общих сыновей, но и еще детей от других своих подружек.

www.legion-media.ru Удивительно, но иногда мужчины осмеливаются требовать финансового содержания даже в случае, когда в браке не было общих детей. Например, так случилось с Ким Бейсингер и ее первым мужем Роном Снайдером-Бриттоном.

Брак голливудской актрисы и гримера, который старше ее на 14 лет, продлился с 1980 до 1989 год.

Как это часто бывает, поначалу все было просто идеально. Однако было одно «но»: Снайдер буквально изводил свою красавицу-жену ревностью. Ким терпела долгих девять лет, но потом подала на развод.

К своему удивлению, Бейсингер обнаружила, что у бывшего мужа есть к ней финансовые претензии.

А именно: он требует от звезды фильма «Девять с половиной недель» ежемесячной компенсации в размере 12 тысяч долларов, ведь мужчина-то привык жить, ни в чем себе не отказывая, а тут такая беда — развод с успешной женой, да еще и в момент, когда он гасит ипотеку!

Интересно, что развод со вторым мужем Алеком Болдуином , от которого Ким родила дочь Айрленд, никаких финансовых сложностей ей не принес.

www.splashnews.com Подобная ситуация случилась и с Дженнифер Лопес. Ее второй брак (с танцором Крисом Джаддом ) продлился меньше года, и детей у влюбленных не было. Тогда говорили, что Джадд не выдержал популярности своей жены, его раздражала приставка «муж Дженнифер Лопес» рядом со своим именем.

Однако молодой человек не упустил возможности на этой самой популярности жены нажиться.

Говорят, что Дженнифер, наученная этим «штучкам» (первый брак артистки и последующий развод развивался примерно по такому же сценарию), решила первая пойти в наступление. Она предложила Крису Джадду единовременную выплату (а это ни много ни мало 18 миллионов долларов) взамен на подпись важных документов.

Танцор получил деньги за подписание контракта о неразглашении подробностей интимной жизни с Дженнифер Лопес.

Эх, не напишет Джадд мемуаров о жизни с Лопес, не напишет…

Фото: portal.picture-alliance.com Читайте нас также в Яндекс. Дзен!

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