Гермиона свободна! Эмма Уотсон бросила бойфренда

Прославившаяся в роли волшебницы Гермионы Эмма Уотсон знает, что в реальности любовных зелий не существует: она рассталась со своим возлюбленным — звездой сериала «Хор» Кордом Оверстритом. Актерский роман разгорелся после разрыва Эммы с менеджером из Силиконовой Долины Уильямом Найтом, но продлился всего шесть месяцев. Недавно поклонники заметили, что Эмма расфолловила Корда в Instagram.

— разводит руками инсайдер. Интересно, кто теперь займет сердце Эммы Уотсон?

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Фото:Instagram, Global Look Press