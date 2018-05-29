Пять опасных секс-мифов

Ведь секс напрямую связан и с репродуктивным, и с психологическим здоровьем женщины. В какие утверждения нужно срочно перестать верить?

Пока кормишь грудью, забеременеть невозможно

На самом деле это далеко не так. Для того, чтобы это правило действовало, должны быть соблюдены сразу несколько условий. Во-первых, кормление по требованию, очень часто и обязательно ночью, без допаивания водой и докорма смесью. Во-вторых, малышу не должно быть больше шести месяцев, так как к этому возрасту ребёнку обычно начинают давать прикорм, а это снижает выработку молока, следовательно, идет гормональная перестройка. В-третьих, не должно быть возобновления менструаций, так как это автоматически означает, что способность к зачатию восстановлена. И даже если соблюдены все три правила, то всегда есть индивидуальные особенности организма конкретной женщины, которые могут способствовать более быстрому восстановлению и последующей беременности. Стоит ли рисковать?

Презерватив защищает от всех интимных болезней

Этот контрацептив позиционирует себя именно как самое надежное средство от ЗППП. Это так, но существуют некоторые заболевания, заразиться которыми можно и при использовании презерватива. Например, папиломмы или кондиломы половых органов. Это заболевание не такое уж безобидное, не говоря уж о эстетическом и физическом дискомфорте, который испытывает болеющий человек. Заразиться можно и при контакте области гениталий с кожей больного. К сожалению, полностью вылечить заболевание невозможно, можно лишь удалить образования и избежать рецидивов.

Женщина, не получающая оргазм — фригидна

Это далеко не так. И обусловлено это женской природой. Женщина гораздо более эмоционально восприимчива, чем мужчина, поэтому способность расслабляться полностью у нее часто бывает нарушена стрессами, обидой и недоверием к партнеру. Лишь немногие женщины настолько контролируют себя, что их способность достигать оргазма зависит разве что от технической стороны вопроса. Остальные же часто не могут предсказать, смогут ли в этот раз достичь полной разрядки. Даже если женщина испытывает сильное возбуждение, искреннее желание заняться сексом с данным партнером, это все равно не гарантирует ей оргазма. Однако, наличие постоянного партнёра, работа над отношениями, в том числе снятие табу на разговоры с любимым о сексе существенно улучшают ситуацию. Такое положение вещей нормально и не стоит поддаваться комплексам, лучше потратить эту энергию на познание себя и своей сексуальности.

Секс и любовь — совершенно разные вещи

Бесспорно, это так, но не стоит считать, что разделить в своей жизни эти два понятия кому-то удается без труда. Часто женщины, разочаровавшись в любви, решаются заводить отношения исключительно сексуальной природы, якобы «для здоровья». Может физическому здоровью это и помогает, но психологическому — нет. Женщина, как и мужчина, нуждается в тепле, принятии и любви. А это значит, что рано или поздно придется столкнуться с тем, что эти потребности выйдут на первый план и внесут свои коррективы в ваши «отношения по расчёту».

Медикаментозное прерывание беременности — безопасно

Если выбирать из двух зол, то прерывание беременности на раннем сроке менее опасно для женского здоровья, чем на позднем. Но не стоит упускать из виду психологическую подоплеку этого мероприятия. Женщина, осознавшая свою беременность испытывает массу эмоций, и необходимость прерывания наносит ей серьезную психологическую травму, оправиться от которой она не сможет еще долгие годы.

Чувство вины, злость на себя и партнёра — лишь часть таких последствий. Эти сильные эмоции в большинстве случаев подавляются, несостоявшаяся мама пытается оправдаться перед самой собой. Но непрожитые до конца эмоции тем и опасны, что продолжают длительное время управлять нами. Разобраться с ними поможет специалист, а лучший выход — это профилактика и своевременная забота о контрацепции.