СМИ: Джастин Теру увлекся жгучей брюнеткой

После расставания Джастина Теру Дженнифер Энистон , их личной жизнью стали интересоваться больше. И пока актриса проводит время в компании своих подруг, ее экс-супругу то и дело приписывают новый роман. Сначала его сфотографировали вместе с 33-летней актрисой Обри Плаза. Парочка шла по улице Нью-Йорка недалеко от апартаментов экс-супруга Дженнифер Энистон. Позже в прессе писали, что Джастин увлекся молоденькой моделью по имени Эрика и художницей Петрой Коллинз. Теперь в сети появились слухи, что актер встречается с Лорой Хэрриер.

Вчера 46-летний Теру и 28-летняя Хэрриер посетили показ круизной коллекции Louis Vuitton . И хотя актеры держались порознь, инсайдеры утверждают, что их связывают романтические чувствах. Не так давно парочку сфотографировали во время прогулки на яхте на юге Франции.

Джастин Теру и Лора Хэрриер

Напомним, что в феврале Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон. Влюбленные начали встречаться в 2011 года, а спустя четыре года сыграли свадьбу. По словам экс-супругов, решение разойтись было обоюдным.