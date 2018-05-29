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СМИ: Джастин Теру увлекся жгучей брюнеткой
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СМИ: Джастин Теру увлекся жгучей брюнеткой 

Журнал ОК! 2 часа назад
После расставания Джастина Теру и Дженнифер Энистон, их личной жизнью стали интересоваться больше. И пока актриса проводит время в компании своих подруг, ее экс-супругу то и дело приписывают новый роман. Сначала его сфотографировали вместе с 33-летней актрисой Обри Плаза. Парочка шла по улице Нью-Йорка недалеко от апартаментов экс-супруга Дженнифер Энистон. Позже в прессе писали, что Джастин увлекся молоденькой моделью по имени Эрика и художницей Петрой Коллинз. Теперь в сети появились слухи, что актер встречается с Лорой Хэрриер.
Вчера 46-летний Теру и 28-летняя Хэрриер посетили показ круизной коллекции Louis Vuitton. И хотя актеры держались порознь, инсайдеры утверждают, что их связывают романтические чувствах. Не так давно парочку сфотографировали во время прогулки на яхте на юге Франции.
Джастин Теру и Лора Хэрриер
Напомним, что в феврале Джастин Теру расстался с Дженнифер Энистон. Влюбленные начали встречаться в 2011 года, а спустя четыре года сыграли свадьбу. По словам экс-супругов, решение разойтись было обоюдным.
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Женский форум
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