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Стало известно, где будет рожать дочь Веры Глаголевой
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Стало известно, где будет рожать дочь Веры Глаголевой 

Letidor.ru 2 часа назад
Фото: Letidor.ru
Знакомые пары уверены, что если родится девочка, то ее назовут Верой.
В конце апреля публика стала подозревать, что дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой, а также супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская ждет первенца. Пара эти слухи не подтверждает. Однако, на днях, журналистам удалось выяснить новые подробности о беременности Анастасии.
Так, по данным 7days.ru, младшая дочь Веры Глаголевой находится уже на седьмом месяце беременности. Более того, Александр и Анастасия уже выбрали клинику в США, в которой произойдет рождение ребенка. С доктором, который будет принимать роды, девушка познакомилась еще полгода назад. Знакомые пары отметили, что если на свет появится девочка, то ее назовут Верой. Таким образом было решено почтить память знаменитой и талантливой мамы Анастасии Веры Глаголевой. К сожалению, режиссер ушла из жизни в августе прошлого года.
Остальные нюансы беременности Анастасии выяснить пока не удалось. А верным поклонникам остается ждать только официального подтверждения появляющихся сведений от пары.
Напомним, Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой. И, кажется, теперь они готовы к пополнению своей семьи.
Фото: Instagram @nastyashubskaya
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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