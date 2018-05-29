Стало известно, где будет рожать дочь Веры Глаголевой

Знакомые пары уверены, что если родится девочка, то ее назовут Верой

В конце апреля публика стала подозревать, что дочь известной актрисы и режиссера Веры Глаголевой, а также супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская ждет первенца. Пара эти слухи не подтверждает. Однако, на днях, журналистам удалось выяснить новые подробности о беременности Анастасии.

Так, по данным 7days.ru , младшая дочь Веры Глаголевой находится уже на седьмом месяце беременности. Более того, Александр и Анастасия уже выбрали клинику в США, в которой произойдет рождение ребенка. С доктором, который будет принимать роды, девушка познакомилась еще полгода назад. Знакомые пары отметили, что если на свет появится девочка, то ее назовут Верой. Таким образом было решено почтить память знаменитой и талантливой мамы Анастасии Веры Глаголевой. К сожалению, режиссер ушла из жизни в августе прошлого года.

Остальные нюансы беременности Анастасии выяснить пока не удалось. А верным поклонникам остается ждать только официального подтверждения появляющихся сведений от пары.

Напомним, Анастасия Шубская и Александр Овечкин поженились в июле прошлого года. Свадьба была очень яркой и красивой. И, кажется, теперь они готовы к пополнению своей семьи.

Фото: Instagram @nastyashubskaya