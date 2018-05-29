В двух немецких девушек ударила молния, когда они делали фото

Две немецкие девушки стали жертвами удара молнии в городе Бохум во время того, когда они фотографировали друг друга на прогулке.

Как сообщается, 23-летняя девушка и ее 21-летняя подруга были обнаружены в парке без сознания в разорванной одежде. Когда одна из пострадавших пришла в себя, она рассказала, что вместе с подругой делала фото на их смартфоны, когда в них ударила молния.

Обе девушки были доставлены в больницу с серьёзными травмами, одна из них находится в реанимации, пишет информагентство Nation News.

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