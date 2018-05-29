Участник «Дома-2» публично сношал первую встречную

Партнерша оказалась без трусиков. И это облегчило интимный процесс.

Артем Сорока — один из самых обсуждаемых участников реалити-шоу «Дом-2». Он гордится своей насыщенной и разнообразной сексуальной жизнью. А начал он ее вести еще в 16 лет. Первой партнерше при этом было 22. «Насмотрелся фильмов для взрослых и был уверен, что все пойдет, как по маслу, — улыбается Тема. — Но когда дошло до дела, половой орган то падал, то поднимался, руки тряслись. Но девушке понравилось».

С тех пор счет любовниц Сорокин пошел на десятки. «Некоторые девчонки просили, чтобы я стал их первым мужчиной и лишил невинности, — хвастается Тема. — Конечно, приятно выступать в роли такого учителя. Но девственницы часто волнуются, боятся, что им будет больно, не могут даже расслабиться. Не каждая раскрывается с первого раза. Но некоторые через какое-то время раскрепощаются, набираются опыта, и потом секс получается отличный».

Сорока обожает эксперименты. «Как-то отдыхали с друзьями в Крыму, пошли на пляжную вечеринку, и там я познакомился с одной угарной девчонкой. Мы долго танцевали, и между нами пробежала искра. Партнерша оказалась без трусиков, и мы решили заняться сексом прямо там. Друзья нас немного загородили спинами при этом. Самое забавное, что после полового акта мы продолжили танцевать. Потом эта девушка еще два дня с нами тусила, она оказалась очень безбашенной», — рассказал Артем.

Он признается, что перепробовал все. «У меня была очень насыщенная интимная жизнь. Я практиковал БДСМ, было „волшебство“ с семью девушками одновременно. Причем это чисто техническая история, не могу сказать, что получаешь много кайфа», — цитирует Сороку журнал «Мир реалити-шоу „Дом-2“