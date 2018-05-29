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«Мне нужно много сексуальных партнеров»
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«Мне нужно много сексуальных партнеров» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Facebook Нади Бокоди
«Хорош тот ключик, который открывает все замки, плох тот замок, который может открть любой ключи», — мужчины часто любят ссылаться на свое право на полигамию, ссылаясь на такого рода присказки. Вроде как ОН самец и предводитель прайда.
Между тем женщине, решившейся на измену, до сих пор приходится непросто. В ее адрес тут же сыплются не самые лестные эпитеты.
Впрочем, девушки в последнее время осмелели и не боятся отказываться от верности. Одна из них — Надя Бокоди. Девушка открыто выступает за свое право иметь сразу несколько сексуальных партнеров и при этом ссылается на исследования, показывающие, что своим мужьям и бойфрендам изменяют до 40% женщин.
«Было бы легко обвинить моего бывшего мужа в то, что он был невнимательным, неромантичным и оскорблял меня. Но он был полной противоположностью всему, что сказано выше. Правда в том, что я жульничала просто потому, что могла», — делится Надя.
И приводит довод, которым объясняет свои измены:
«Мне просто нужно было несколько сексуальных партнеров, и я шла на поводу у своих потребностей. К сожалению, у меня не было представления о том, как это правило оформить с этической точки зрения, пока мне не исполнилось 30».
Потом Бокоди открыла для себя полиаморию — и стала жить по этой концепции. С тех пор она больше не считает, что изменяет кому-то.
В числе других причин измены, в которых признаются девушки:
— желание попробовать что-то новое;
— затворнический образ жизни их партнера;
— собственная импульсивность, когда они руководствуются сиюминутным желанием.
Женский форум
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