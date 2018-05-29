Несчастная Гермиона: Эмму Уотсон бросил актер-красавчик

Эмма Уотсон снова одна и ее сердце свободно. Отношения с Кордом Оверстритом, как говорят представители «Гермионы», не сложились.

Свои отношения с звездой сериала «Хор» кумир миллионов Эмма Уотсон не афишировала. Несмторя на то, что актеров часто видели вместе, комментарии относительно их взаимных чувств журналисты так и не добились.

О том, что роман все же был, стало известно лишь тогда, когда любовная история подошла к концу. Близкие к Уотсон источники сообщили таблоиду The Sun, что голубки провели вместе около шести месяцев — но потом приняли решение расстаться.

"Эмма и Корд до последнего молчали о своих отношениях, но они действительно встречались. Однако их отношения не сложились, и они теперь свободны", — приводит таблоид слова источника. инсаййдер рассказал, что Эмма и Корд проводили много времени вместе в Лос-Анджелесе, еще пару месяцев назад папарацци фотографировали пару едва не каждый день. Но что-то у них не ложилось.

Разорвались отношения, как отмечает пресса, в стиле, типичном для 21 века: Эмма отписалась от Корда в Instagram. Представитель актрисы этот шаг Уотон комментировать отказался.

Кажется, совсем недавно таблоиды пестрели заголовками о свободном сердце «Гермионы Гейнджер». Тогда речь шла о ее разрыве с прежним кавалером — Уильямом Мак Найтом. О своем бойфренде Эмма не особо распространялась. Журналистам говорила, что хочет оградить компьютерного гения из Силиконовой долины т назойливого внимания папарацци.