Нюша показала семейную идиллию с мужем 

Летом Нюша и Игорь Сивов отметят свою первую годовщину свадьбы. Вот уже целый год влюбленные живут душа в душу и радуют интернет-пользователей теплыми снимками из семейного архива. Сегодня Нюша опубликовала фото с мужем, сделанное на море. В кадре певица позирует в купальнике и платье свободного кроя.
Комментарии к снимку Нюша ограничила. Видимо, артистке надоело, что практически под каждым ее фото поклонники обсуждают предполагаемую беременность. Вот уже несколько месяцев интернет-пользователи пишут о том, что сквозь широкую одежду проглядывается округлившийся живот звезды и поздравляют артистку с пополнением, о котором она даже не зарекалась.
Нюша с мужем
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Напомним, что возлюбленный Нюши Игорь Сивов старше нее на 10 лет. Он занимает руководящий пост в Международной федерации студенческого спорта. Летом прошлого года артистка и чиновник сыграли пышную свадьбу на Мальдивах, куда приехали не только друзья пары, но и голливудские звезды: Леонардо Ди Каприо и Перис Хилтон.