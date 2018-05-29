Нюша показала семейную идиллию с мужем

Летом Нюша и Игорь Сивов отметят свою первую годовщину свадьбы. Вот уже целый год влюбленные живут душа в душу и радуют интернет-пользователей теплыми снимками из семейного архива. Сегодня Нюша опубликовала фото с мужем, сделанное на море. В кадре певица позирует в купальнике и платье свободного кроя.

Комментарии к снимку Нюша ограничила. Видимо, артистке надоело, что практически под каждым ее фото поклонники обсуждают предполагаемую беременность. Вот уже несколько месяцев интернет-пользователи пишут о том, что сквозь широкую одежду проглядывается округлившийся живот звезды и поздравляют артистку с пополнением, о котором она даже не зарекалась.

Нюша с мужем

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