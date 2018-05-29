«Без интима — это вообще мало»: откровения стриптизерш

Яркие женщины, соблазнительно танцующие на сцене, вызывают разные реакции, но мало кого оставляют равнодушными. Сколько зарабатывают стриптизёрши? Как справляются с буйными клиентами? Почему приходят в это ремесло и чем планируют заниматься дальше? Сегодня Anews постарается взглянуть на их жизнь пристальнее.

Путь в стриптизерши. «В один прекрасный день, когда я сводила дебет с кредитом…»

Почему девушки приходят в стриптиз? Нередко всё начинается с жизненных проблем.

«В 12 лет выполнила мастера спорта по спортивной акробатике. Мне пришлось рано взрослеть, живя год в Москве и работая в цирке — вспоминает танцовщица из Бреста. — Позже предложили контракт на 3 года в Америке, но я решила отказаться — травмы, родители одни в Бресте.

В 17 лет я тяжело работала, собирая удлинители и беря домой подработку. На этом производстве бухгалтер уволился, и я потянула еще и эту должность, листая конспекты по бухгалтерии, благо эту специальности я получила в училище.

Совсем взрослой мне пришлось стать в 19 лет, когда я потеряла обоих родителей. На моих плечах остался дом, приходилось самой штукатурить, перекапывать огород и благоустраивать территорию, устанавливать забор и продолжать строительство.

В один прекрасный день, когда я сводила дебет с кредитом, звонит мне моя подружка, с которой мы занимались акробатикой, и рассказывает, что она прочитала объявление, в котором требуются на работу девушки в какой-то клуб».

Впрочем, её коллега из Москвы под сценическим псевдонимом Айрис призывает не искать какой-то особенной драмы в историях попадания на стриптиз-сцену:

«Я сама пошла. Стало интересно «сунуться» и проверить гипотезу о том, можно ли там заработать.

Многие, очень многие девчонки идут за «красивой жизнью». Вот реально мало, кого жизнь нагнула, хотя я думала, что все наоборот. Многие учатся на бюджете и снимают квартиру, хотя и по специальности могли бы работать.

Каблучки, платья каждый вечер, которые в жизни не наденешь, мужчины, цветы, гости, которые приходят «только к тебе», макияж, прически — красивая жизнь!».

Заработки. «Если мужчина попадает в руки к опытной танцовщице, рискует уйти без денег»

Так можно ли заработать на стриптизе? Решившая узнать на своём опыте Айрис, утверждает, что это далеко не так просто:

«Заработок «шарится» (делится между работником и заведением) нехило. Со всего в разных соотношениях: с услуг — 50 на 50, с чаевых — 70 на 30. При этом чаевые за услуги дают редко, мало.

И все платно: макияж и прическа — платно, белье нужно специальное для стрипа с застежечками — платно! Нужно несколько комплектов иметь — все за свои деньги. Платьев несколько штук, туфель как минимум три — за все нужно платить.

Чтобы заработать стриптизом приличные деньги, нужно и правда вкалывать, делать это основным и постоянным видом деятельности. Особенно если без интима. Я работала без интима и две ночи в неделю — это вообще мало. У меня экономика не сходилась, поэтому адреналина и опыта получила, и бросила это занятие».

Ещё одна москвичка — Анна Делос — подтверждает, что стриптизёрше в клубе приходится самостоятельно оплачивать многие вещи. Помимо этого существует система штрафов — за несоблюдение очерёдности в выступлениях, опоздания, отсутствие профессионального макияжа.

«Собирать чаевые можно ровно один или два трека, зависит от клуба — добавляет девушка — Это сделано для того, чтобы были свободные гости, к которым может подойти следующая танцовщица».

Тем не менее, Анна говорит, что зарабатывать подчас удаётся очень неплохие деньги:

«В одном и том же клубе за ночь одна девушка может заработать хорошую сумму, а другая — ничего. Тут много факторов. Новенькие, как правило, зарабатывают меньше. Если, конечно, не пришел "любитель новеньких". Некоторым нравятся девушки с "невинными" глазами.

Если мужчина заходит первый раз и попадает в руки к опытной танцовщице, рискует уйти без денег. Когда наличные заканчиваются, девушка может сказать: "Красавчик, тут есть банкомат. Давай гулять дальше, с тобой так хорошо, никогда не встречала такого умного, красивого и приятного мужчину".

Так можно потратить даже отложенные на что-нибудь важное деньги. Один раз мужчина признался мне, что полгода копил в тайне от жены, чтобы прийти в клуб».

Сама же Анна гастролирует с собственным шоу и может похвастать стабильным и хорошим доходом:

«Если загрузить себя по полной программе, то реально заработать 500 тысяч рублей в месяц. Стандартный доход — примерно 300 тысяч… Наша профессия подразумевает огромные расходы на себя: прическа, макияж, маникюр, педикюр, фитнес, косметолог, сценические костюмы. Индивидуальная работа с хореографом и аренда зала — 5 тысяч рублей в час. Туфли — 8 тысяч, если они украшены стразами, то все 15! А хватает их максимум на месяц».

Примерно о таких же деньгах говорит и Вивьен, стриптизёрша одного из ведущих клубов России Golden Girls:

«Я тренируюсь по два с половиной часа в день. За то, что мы начинаем хуже выглядеть, нас не штрафуют, но в этом случае мы начинаем терять деньги, потому что клиенты не платят за неидеальное тело. Когда мы выглядим подтянуто и красиво, то получаем по 200–300 тысяч в месяц».

Наши соотечественницы, работавшие в США, называют более значительные суммы. Вера Свечина, жившая в 2000-х в Калифорнии, рассказывает:

«Денег получалось где-то от 8 до 12 тысяч долларов в месяц. Другие девушки зарабатывали по-разному: кто-то больше чем я, кто-то меньше. Но это в Сан-Франциско — я уверена, что в Лас-Вегасе можно заработать и больше».

Приватные танцы и проблемные клиенты. «Мужчинам ничего не надо — просто излить душу»

Одной из главных статей дохода в стриптизе являются дополнительные услуги. Пожалуй, самая распространённая — приватный танец, номер, при котором девушка все свои навыки концентрирует на конкретном заказчике.

Естественно, подобная услуга несколько раздвигает рамки и может навести клиента на мысль, что ему теперь позволено всё. Однако от излишне ретивых посетителей стриптизёрш стараются тщательно ограждать.

«Он может погладить меня по бедру, слегка коснуться груди, но слегка! Лапать не разрешается — делится опытом танцовщица из Казахстана Азиза — Когда что-то идёт не так, я сначала пытаюсь по-женски нежно и ненавязчиво дать понять, что так нельзя. Говорю: дорогой, пожалуйста, не делай так больше. "Ай-яй-яй" скажу, пальчиком погрожу с улыбкой. Если не помогает, то вмешиваются ребята из службы безопасности и просят клиента вести себя прилично, в противном же случае его выведут из заведения».

Впрочем, совсем без инцидентов не обходится. «Иногда вошедший в раж клиент сам начинает исполнять стриптиз — вспоминает Анна Делос — Или, помню, как один пытался дополнительно подкрутить нас с партнершей на пилоне: ему казалось, что так танец будет более зрелищным».

Коллега Анны из Белоруссии рассказывает, что порой посетители, напротив, могут стремиться к совершенно невинным вещам. Так произошло в её первый приватный танец:

«Я тогда не раздевалась. Клиент сказал о том, что раздеваться не нужно, что он уже все успел разглядеть в зале, а хочет просто поговорить.

Очень часто мужчинам ничего не надо — просто излить душу. Не просят телефон, не предлагают встреч, рассказывают о проблемах на работе и о трудностях в отношениях с женой, чаще об отсутствии понимания с ее стороны. Говорят о том, что все надоело, пилят жена и дети, мол, ничего уже не помогает от этой затяжной депрессии и что ничего они уже в этой жизни не хотят».

Личная жизнь. «Да кто ты такая?! Всего лишь обычная стриптизерша!»

Личная жизнь стриптизёрш, как правило, складывается непросто.

«У меня сейчас нет парня — говорит Азиза — Я встречалась с одним молодым человеком четыре года, и все это время он пытался заставить меня сменить профессию.

Мужчины — собственники, он очень ревновал. Когда не смог терпеть, ушел. Но из собственного опыта я знаю, что потакание мужским капризам все равно не приводит ни к чему хорошему.

Недавно я рассталась с парнем, с которым встречалась полтора года. Он также вынуждал меня уйти с работы, и я, помня о горьком предыдущем опыте, подчинилась. Однако мы все равно не смогли быть вместе, потому что при каждом конфликте он кидал мне в лицо фразу: "Да кто ты такая?! Всего лишь обычная стриптизерша!". Я рассталась с ним и вернулась в профессию, о чем не жалею».

Однако танцовщица признаёт, что сексуальные отношения могут быть очень полезны для выступлений:

«Когда я танцую после ночи любви — еще очень свежи впечатления, во мне просто горит этот сексуальный заряд. Мне не нужно ничего играть — я просто в этот момент живу на сцене. Я купаюсь в собственных сексуальных переживаниях, если хотите».

Стриптизерши на пенсии. «Хочу учить женщин мудрости»

Век стриптизёрши невелик — после 35 работают уже крайне немногие. Поэтому планы на будущее — очень насущный вопрос.

«Я сейчас хочу подстраховаться и получить второе высшее образование, связанное с программированием, чтобы обеспечивать себя на пенсии — говорит Вивьен из Golden Girls — У нас в клубе очень много девочек, которые раньше работали здесь стриптизершами, а после выхода на своеобразную пенсию остались тут. Мы называем их «старшими». Кто-то работает менеджером. А кто-то начинает заниматься продажами, шьет костюмы или привозит откуда-то вещи, которые подойдут именно нам».

Её товарищ по клубу Юлия Реутова видит в своём будущем более специфический сценарий:

«Я знаю, что я хочу делать на пенсии: заниматься целительством и тибетской медициной. Это все интересно мне уже сейчас, но пока я отдаю себя другим способом — через красоту, стиль, изящество, любовь к людям, через картинку, внешность. Но на пенсии я займусь массажами, медициной, мантрой, эзотерикой. Я хочу учить женщин мудрости, которую приобрету к тому времени».

Их коллега из провинциального Бреста надеется на простое семейное счастье:

«Конечно, чаще все-таки личная жизнь не складывается, и я считаю, что это трагедия стриптизерши, которой уже лет ближе к 40, но привыкшей к хорошим деньгам. Не хотелось бы такой участи, планирую до лет 25 потанцевать, накопить еще немного денег и выйти спокойно замуж, рожать детей и сажать помидоры».

К сожалению, некоторым обрести семью бывает сложно даже после завершения карьеры. Альфия Зиганшина из Оренбурга перестала танцевать стриптиз за полтора года до окончания ВУЗа. Она смогла сдать дипломную работу на «отлично» и встретила будущего мужа, знавшего о её прошлом.

Казалось бы, счастливый конец, но как-то на семейном торжестве Альфию узнал двоюродный брат жениха:

«Однажды за праздничным столом он сказал мне при всех: «Ты что, забыла, как я тебе в трусы „пятихатку“ сунул?» А ведь я тогда была уже на шестом месяце беременности!».

Случился страшный скандал, муж Альфии подрался с братом, а у неё самой от переживаний произошли преждевременные роды. Около месяца женщина пролежала с ослабленным младенцем в больнице, и в это время муж сообщил ей, что уходит:

«Леша сказал, что знакомые мужики ему такое про меня рассказывают, после чего он даже видеть меня не хочет».

Матери-одиночке с трудом удалось устроиться учителем в школу, но на второй год во время родительского собрания она услышала:

«Вы только посмотрите! Надела свитер под горлышко и наших детей ругает! А сама без трусов в барах танцевала раньше! Мне муж сказал, что видел Вас там!»

Поднявшийся шум усугубили издевательства со стороны старшеклассников, звонивших с «деловыми предложениями» и оставлявших записки с просьбой о стриптизе на выпускном.

После такого Альфия была вынуждена уволиться и поселиться в частном доме вместе с ребёнком и пожилым отцом.

«Пока я не определилась с работой, но точно знаю, что за учительский стол не вернусь! Я неплохо перевожу иностранные тексты и пишу курсовые работы на заказ. Планирую завести собственное хозяйство и в будущем податься в торговлю».