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Звезда «Форс-мажоров» Патрик Джей Адамс впервые станет отцом
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Звезда «Форс-мажоров» Патрик Джей Адамс впервые станет отцом 

Попкорн News 51 минуту назад
Фото: Попкорн News
Патрик Джей Адамс, известный по роли Майка Росса в сериале «Форс-мажоры», и его супруга, звезда «Милых обманщиц» Тройэн Беллисарио, впервые станут родителями. Об этом стало известно благодаря новым снимкам папарацци, которые смогли запечатлеть пару на пляже Миконоса. До этого пара тщательно скрывала положение Тройэн.
На свадьбе принца Гарри и Меган Маркл, партнерши Патрика по «Форс-мажорам», Беллисарио удачно скрыла свой живот платьем, поэтому журналисты даже не могли предположить, что девушка беременна. Напомним, что отношения Патрика и Тройэн начались в 2011 году, после чего пережили несколько взлетов и падений, однако в декабре 2016 они все-таки поженились и с тех пор живут в любви и согласии. Комментариев по поводу пополнения в семействе ни одни из них пока не дает.
попкорнnews
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