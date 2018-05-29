Взрослая дочь Ильи Бачурина трогательно поздравила отца с днем рождения

Ильи Бачурина есть дети от первого брака с художницей Полиной, с которой он прожил целых 12 лет — Яна и Василиса. Илья уже успел познакомить своих наследниц с невестой — артисткой Надеждой Сысоевой . Судя по всему, Надежда быстро нашла общий язык с девочками и смогла быстро с ними подружиться.

Напомним, что Илья и Надежда вместе уже больше года — первое время пара скрывала отношения, но сейчас они часто выходят в свет вместе и публикую романтические фотографии. Еще год назад появились слухи о том, что Надежда Сысоева вышла замуж за Илью. Впрочем, пара никак не комментировала подобную информацию, а поклонники считают, что свадьбы все же пока что не было.

Сегодня Бачурин отмечает день рождения — одной из первых его поздравила дочь Василиса. Она обратилась к отцу с трогательными словами.

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«Сегодня день рождения у одного из самых важных людей в моей жизни. Папочка, ты и так знаешь, я тебя безумно люблю! Ты— человек, который всегда со мной идеально на одной волне по всем аспектам жизни— творчество, музыка, спорт, другие увлечения и дальше по списку! Ты всегда рядом, подскажешь и поддержишь не смотря ни на что, а я всю жизнь буду на тебя ровняться! С праздником и большой любовью, твоя Вася», — написала девушка. Поклонники присоединились к поздравлениям.