Близкий друг Мелании Трамп: «Они с Дональдом спят в разных постелях» 

О том, что в семье Трамп не все гладко, слухи ходят давно, и вот теперь это подтвердил друг Мелании Федерико Пиньятелли. В интервью изданию In Touch он отметил, что публика не узнает об истинных отношениях между первой леди и ее супругом: «Мелания никогда не расскажет правду, чтобы не навредить репутации президента. Она хочет войти в историю как первая леди, исполненная внутреннего достоинства, например как Джеки Кеннеди, которой пришлось пройти через многие испытания, но она не потеряла свое лицо. Мелания играет по тем же правилам».
При этом первую леди не трогают скандалы с намеками на измены супруга, которые раздувает пресса, но она разочарована в своем браке: «Эта не та, полная простых радостей семейная жизнь, о которой она мечтала».
Но главным откровением Пиньятелли стало то, что президентская чета спит в разных спальнях — правда, не из-за натянутых отношений, причина более прозаическая: «Президент спит намного меньше Мелании и, чтобы не будить ее, он отдыхает в другой комнате. Но это не значит, что их чувства остыли. Как и то, что они больше не пара».