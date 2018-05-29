Близкий друг Мелании Трамп: «Они с Дональдом спят в разных постелях»

О том, что в семье Трамп не все гладко, слухи ходят давно, и вот теперь это подтвердил друг Мелании Федерико Пиньятелли. В интервью изданию In Touch он отметил, что публика не узнает об истинных отношениях между первой леди и ее супругом: «Мелания никогда не расскажет правду, чтобы не навредить репутации президента. Она хочет войти в историю как первая леди, исполненная внутреннего достоинства, например как Джеки Кеннеди , которой пришлось пройти через многие испытания, но она не потеряла свое лицо. Мелания играет по тем же правилам».

При этом первую леди не трогают скандалы с намеками на измены супруга, которые раздувает пресса, но она разочарована в своем браке: «Эта не та, полная простых радостей семейная жизнь, о которой она мечтала».

Но главным откровением Пиньятелли стало то, что президентская чета спит в разных спальнях — правда, не из-за натянутых отношений, причина более прозаическая: «Президент спит намного меньше Мелании и, чтобы не будить ее, он отдыхает в другой комнате. Но это не значит, что их чувства остыли. Как и то, что они больше не пара».