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Мелания Трамп рассказала о своем самочувствии после перенесенной операции
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Мелания Трамп рассказала о своем самочувствии после перенесенной операции 

WMJ.ru 19 часов назад
Фото: WMJ.ru
48-летняя Мелания Трамп вернулась после 20-дневного отсутствия.
На днях стало известно, что 48-летняя первая леди США Мелания Трамп перенесла операцию на почках в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида. После этого она пропала со всех радаров. Но несколько часов назад в Twitter Мелании появилась новая запись, в которой первая леди рассказывает, что волноваться не о чем. По словам Трамп, она снова вернулась к работе.
— гласит сообщение.
И хоть сообщение информирует общественность о том, что с Меланией все в порядке, на публике она не торопится появляться. А это также вызывает ряд вопросов, ведь, по сути, сообщение от первой леди мог написать ее пресс-секретарь. Так что же с Меланией на самом деле? Будем следить за развитием событий.
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Фото:Global Look Press
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