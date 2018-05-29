Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак проводят романтический уикенд в Мексике

Отношения Гвинет Пэлтроу Брэда Фэлчака постепенно развиваются. В апреле актриса закатила грандиозную вечеринку, которую посетили многие звезды. Тогда поклонники предположили, что мероприятие ничто иное, как свадьба Гвинет и Брэда, однако ошиблись. Вечеринка была организована по случаю их помолвки. Как сообщили журналисты, влюбленные планируют обменяться клятвами в следующем году в Хэмптонсе, а потом отметить важное событие в кругу семьи.

После помолвки Гвинет и Брэд решили немного отдохнуть и улетели в Мексику. Влюбленные греются на солнышке и публикуют в своих Инстаграм теплые фотографии.

Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак

Для романтического уикенда актриса и продюсер выбрали роскошный курорт на побережье Коста-Пальмас. Именно здесь незадолго до вечеринки Гвинет отметила девичник.

Гвинет Пэлтроу

Напомним, что Гвинет Пэлтроу и Брэд Фэлчак встретились в 2014 году на съёмках сериала «Хор» — актриса исполняла в нем роль, а продюсер занимался продвижением. У обоих есть по двое детей от предыдущих браков.