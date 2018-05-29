Бывшая жена Александра Соловьева рассказала правду об отношениях с артистом в последние годы его жизни

В начале марта в программе «Судьба человека» появилась актриса Ирина Печерникова , которая в 51 год обрела счастье с актером Александром Соловьевым — артист ждал, когда его сын от первого брака подрастет, чтобы воссоединиться с любимой женщиной. Ирина и Александр прожили вместе три года вплоть до трагической смерти актера.

Теперь в студии программы появилась актриса Людмила Гнилова , которая и подарила Соловьеву сына Михаила. Отметим, что Людмила была замужем, когда впервые встретила Александра — молодой артист долгое время добивался расположения Людмилы и смог увести ее из семьи. «Я еще жила с мужем, когда Саша поселился на подоконнике между этажами в моем доме. Он заботился обо мне, был как друг семьи, не позволял себе ничего лишнего, но постоянно признавался в любви, но все было в рамках приличия», — вспоминает Гнилова. Людмила спокойно разошлась с мужем, который обрел счастье в личной жизни.

Людмила признается, что Александр всегда баловал ее и безумно любил. Он мог потратить всю зарплату на подарок жене. Артист даже настоял на том, чтобы они с Людмилой обвенчались.

Но счастливая семейная жизнь постепенно обрастала проблемами — Соловьев начал выпивать. Гнилова делала все для того, чтобы вылечить артиста от алкогольной зависимости. В итоге супруги развелись, но Александр не воспринял расставание серьезно — он даже после развода хотел дальше жить с Гниловой, хотя в тот момент уже встретил Ирину Печерникову. «Это были 90-е, работы не было, я хотела, чтобы Саша просто жил и был счастлив, чтобы он отвлекся. Он сам рассказал, как познакомился с Ириной, говорил о ней только хорошее, но я и не думала, что у них есть нечто большее, чем дружба», — рассказывает Людмила. Александр остался в семье и ушел к Ирине лишь через восемь лет после встречи.

При этом сама Людмила не держала артиста и была готова его отпустить. " Все это время иногда Соловьев уходил к Ирине, потом возвращался и признавался мне в любви. Рассказывал, что с Ирой он был словно околдованный. Рано или поздно он всегда возвращался«, — вспоминает Гнилова.

31 декабря Соловьев хотел встретить Новый год с Людмилой и детьми — именно тогда он пропал. Через какое-то время его нашли в больнице в коме — артиста сильно избили. Александр скончался от полученных травм. «Я до сих пор жалею об этом, что не помогла ему, не спасла. Но все, что я могла — я делала», — признается актриса.