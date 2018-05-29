Как и зачем разговаривать о сексе с партнёром: пошаговая инструкция для тех, кто стесняется

«Ты кончила?» — спрашивал мой бывший парень после 10 минут непонятной возни. Каждый раз меня подмывало спросить: «Серьёзно? А от чего?» Но я почему-то стеснялась и мычала в ответ что-то неопределённое. Мне ещё не было 20, и я ужасно боялась задеть его «пацанское эго».

Главное, что мы любим друг друга — рассуждала я. А получить оргазм я легко могу дома сама, причём несколькими способами.

Недавно в ответ на пост о том, что я рассказываю молодому человеку о своих сексуальных фантазиях, мне написала подписчица: «А что, так можно? А если он меня засмеёт? А если это его оскорбит?»

Я сразу вспомнила 18-летнюю себя, которая молчит о том, что хочет хотя бы небольшую прелюдию, и нет, я не кончила, потому что в этой позе и с этим темпом мне вообще никак. Да что уж там мелочиться, даже сейчас порой кажется, что пытаться доносить свои желания до партнёра — это слишком муторно. Зачем? Ведь вибратор поймёт без слов…

Действительно, а зачем?

Фото: shutterstock.com Большинство людей занимаются сексом на автопилоте: стандартный набор поз, привычный партнёр, привычная атмосфера спальни. Периодически пробивающиеся мысли из серии — «а что бы такое приготовить на завтрак». Вроде бы всё хорошо, НО… Секс не приносит драйва: в лучшем случае это способ разрядки, в худшем — тяжкое обязательство. Не зря придумали ужасное выражение «супружеский долг». Эй, стоп, а в кино обещали, что всё будет не так!

В нашей культуре не принято говорить о том, что интимные отношения — это работа. Худо-бедно разобрались с отношениями в принципе: вроде бы больше нет сомнений, что ради крепкой семьи приходится потрудиться. А вот секс по-прежнему остаётся за бортом — оно как-нибудь это, само наладится.

В фильмах партнёры сначала срывают друг с друга одежду в порыве страсти, а в следующую секунду уже лежат довольные под одеялом. В порно вообще не бывает обломов — их просто вырезают при монтаже. Друзья говорят, что у них с этим делом всё ок — послушать, так вокруг одни половые гиганты и подруги гигантов, мало кто готов обсуждать проблемы с сексом.

Вот и получается, что большинство людей живут в вакууме. Вроде информации про секс достаточно, но в своей постели применить её получается не всегда.

Хорошие новости: у вас есть аж два заинтересованных лица! Это ваш партнёр и вы сами.

Я была в разных парах. Поверьте, лучше всего — в тех, где ты можешь спокойно рассказать о своих фантазиях и воплотить многие из них в жизнь. Секс — не способ решить все проблемы в отношениях, но его важность сложно переоценить.

Во-первых, разговоры об этом сближают вас и развивают ощущение близости и доверия.

Во-вторых, вы учитесь заявлять о своих желаниях и потребностях. Многие пары распадаются из-за того, что партнёры молчат о важных темах, опасаясь конфликта или недовольства любимого человека. Невысказанные обиды и неудовлетворённость имеют свойство копиться, выливаясь потом в пассивную агрессию и прочие виды абьюза.

В-третьих, секс — это сфера, в которой не бывает «средней температуры по больнице». Прикосновения и фантазии, которые возбуждали предыдущего партнёра, у нового могут вызвать лишь щекотку и недоумение. Мы все уникальны. Опытные дамы на женских форумах ничего не знают о том, как завести именно вашего парня.

Окей, окей, говорить о сексе нужно, это мы уже поняли, но с какого угла вообще подступиться? Не могу же я просто так подойти и сказать: дорогая, я бы хотел сегодня привязать тебя к стулу!

Действительно, как?

Фото: shutterstock.com Для начала нужно признать, что желание жить полноценной сексуальной жизнью и воплощать свои фантазии — нормально и адекватно: это ни в коем случае не умаляет ничьи секс-способности и не говорит о том, что с вами или вашей парой что-то не так.

Всё как раз так, а будет ещё лучше!

Если вы только притираетесь друг к другу, можно начать с обсуждения волнующих моментов в книгах и фильмах или предложить поиграть в какую-нибудь игру. Я, например, несколько раз использовала «Когда ты последний раз?» Спрашивать можно о чём угодно: когда ты готовил (а) завтрак кому-то, принимал (а) важное решение, был (а) растроган (а)? Отвечать нужно развёрнуто, рассказывая не только, когда вы последний раз делали что-то, но и при каких обстоятельствах это произошло. Эта простая игра при правильных вопросах помогает лучше узнать человека с интересующих вас сторон, кроме того, в 90% случаев она неизбежно скатывается к вопросам про секс.

Если вы стесняетесь делать это в личном общении, используйте переписки. Секстинг (текстовое и графическое общение на тему секса с помощью смартфона) — это отнюдь не удел подростков. Двусмысленные сообщения и фото раскрепощают, добавляют игры и настраивают на нужный лад. Актуально и для состоявшихся пар: мы с моим партнёром часто обсуждаем в переписках сценарии и фантазии, порой это случается даже посреди рабочего дня! Все эти возбуждающие картинки всплывут потом, когда вы останетесь в спальне вдвоём.

Главное — не бояться и относиться к секстингу как к полезной игре. Подавляющее большинство людей нормально воспринимают такие вещи. Однако если вы ещё не слишком близко знаете собеседника, лучше двигаться маленькими шагами, осторожно прощупывая границы. Посылать изображение своих половых органов малознакомому человеку, если вы не уверены на все 100%, что он горит желанием их увидеть, — это не секстинг, это грубое нарушение чужих границ.

Общение в игровой форме на сексуальные темы поможет понять, насколько это ваш партнёр в плане физической совместимости. Возбуждают ли вас похожие вещи? Находят ли в вас отклик затрагиваемые им темы? Прислушивайтесь к себе и не игнорируйте очевидные стоп-сигналы.

Окей, а если мы уже сто лет вместе?

Фото: shutterstock.com У нас всё давно идёт по накатанной, ну как я возьму и скажу ему (ей), что мне хочется чего-то большего?

Первое, что я бы рекомендовала, — отказаться от любых обвинений и негативной постановки вопроса. «Ты никогда не делаешь мне куннилингус!» — плохо. «Мне так приятно, когда ты меня ласкаешь ртом, я просто схожу с ума!» — работает, проверяла.

Отнеситесь к беседам на сексуальные темы легко. Интимная сфера — это то, в чём многие люди чувствуют себя не так уж уверенно, не нужно добавлять стресса в ваш секс. Считайте, что разговоры об этом — увлекательная и приятная задача. Это поможет и вам, и партнёру расслабиться и открыться.

Правильно настроившись, включаем его (её) в игру. Рекомендации все те же, что и для новых пар: смотрите кино, присылайте сексуальные фото и сообщения, рассказывайте о том, что прочли что-нибудь интересное и очень хотите попробовать. Больше открытости и индивидуальности: ведь вы знаете подход к этому человеку, как никто другой!

Отслеживайте обратную связь. Не давите, если что-то пошло не так. Смотрите, на что человек реагирует с участием, а что вызывает скуку или негатив.

Попробуйте начать сами делать то, что хотели бы получить от партнёра. Это не всегда возможно для практик БДСМ, свинг и так далее, но может сработать, если вы мечтаете, например, получать массаж или больше оральных ласк.

Важно направлять и поощрять партнёра, когда он прогрессирует. Хвалите и благодарите друг друга! Нет ничего круче кайфа в глазах любимого человека и искреннего «спасибо». Поверьте, хороший секс стоит того, чтобы о нём говорить!

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