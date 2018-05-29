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Теперь официально: беременная Маруся Фомина и Алексей Киселев поженились
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Теперь официально: беременная Маруся Фомина и Алексей Киселев поженились 

WMJ.ru 1 час назад
Фото: WMJ.ru
25-летняя Маруся Фомина вышла замуж за продюсера Алексея Киселева.
Экс-возлюбленная Павла Табакова беременная Маруся Фомина вышла замуж за продюсера Алексея Киселева. Регистрация отношений прошла в Грибоедовском ЗАГСе столицы. Киселев в своем Instagram поделился первыми фотографиями с торжества.
Для Киселева этот брак стал третьим. Продюсер был женат на Иде Лоло и Майе Тархан-Моурави. От последней у Алексея подрастает сын Джордж. Для Фоминой этот брак и ребенок стали первыми.
Поздравляем молодоженов!
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Фото:Instagram
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