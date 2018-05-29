Теперь официально: беременная Маруся Фомина и Алексей Киселев поженились

25-летняя Маруся Фомина вышла замуж за продюсера Алексея Киселева

Экс-возлюбленная Павла Табакова беременная Маруся Фомина вышла замуж за продюсера Алексея Киселева. Регистрация отношений прошла в Грибоедовском ЗАГСе столицы. Киселев в своем Instagram поделился первыми фотографиями с торжества.

Для Киселева этот брак стал третьим. Продюсер был женат на Иде Лоло и Майе Тархан-Моурави. От последней у Алексея подрастает сын Джордж. Для Фоминой этот брак и ребенок стали первыми.

Поздравляем молодоженов!

Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!

Фото:Instagram