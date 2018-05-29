Теперь официально: беременная Маруся Фомина вышла замуж

Несколько месяцев назад стало известно, что Маруся ждет ребенка. Слухи о беременности 25-летней девушки ходили давно, но Маруся упорно хранила молчание. О положении Маруси сообщил ее возлюбленный Алексей Киселев

В скором времени мужчина преподнес актрисе красивое помолвочное кольцо с бриллиантом. Девушка ответила согласием, а поклонники с нетерпением стали ждать свадьбы — многие считали, что Маруся и Алексей устроят пышную свадьбу после рождения ребенка. В конце апреля в Сети появились слухи о том, что пара уже сыграла тайную свадьбу, так как Фомина опубликовала снимки из загса. «Да мы кино снимаем тут просто», — написала Маруся, положив конец слухам о бракосочетании.

Но теперь можно смело сказать, что Фомина все же вышла замуж за Киселева — Алексей выложил в своем микроблоге снимок возлюбленной в свадебном платье. Поклонники поздравляют пару с бракосочетанием и желают им счастливой семейной жизни.

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