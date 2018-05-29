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«Не надо мне такого счастья»: самый короткий брак продлился 15 минут
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«Не надо мне такого счастья»: самый короткий брак продлился 15 минут 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Брачный союз молодых людей из Дубая претендует на звание самого короткого в мире. Жених принял решение развестись со своей возлюбленной менее чем через 15 минут после заключения брака.
Источник: Oddity Central
Наверное, многим станет интересно, что же может заставить человека так быстро развестись с женой. Ответ простой — деньги, а точнее приданое, которое жених согласился заплатить отцу невесты. Молодой человек и отец невесты подписали брачный контракт, согласно которому парень должен был выплатить почти 30 тысяч долларов. Мужчины договорились, что жених будет выплачивать деньги частями: половину после подписания договора, а остальное после заключения брака.
Сначала все шло по плану: жених честно отдал отцу невесты половину суммы. Но после того, как молодожены покинули здание суда, тестю немедленно потребовались оставшиеся деньги, о чем он заявил молодым прямо при гостях. Жених попросил дать ему пять минут, уверяя, что деньги в машине, нужно только их забрать.
Но жадность затуманила разум тестя. Он потребовал, чтобы жених отправил за деньгами кого-нибудь из друзей, и желательно побыстрее. Перепалка мужчин проходила под пристальными взглядами гостей и родственников. Как позже сказал жених, он чувствовал себя «оскорбленным и униженным». В итоге довели парня: он вернулся с женой в зал суда и подал на развод менее чем через 15 минут после заключения брака. Неудавшийся муж заявил отцу невесты, что не желает видеть его дочь своей женой. Вот так жадность одного человека стала причиной раздора в новоиспеченной ячейке общества.
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