Нижегородка из «Холостяка» собрала толпу девушек в Нижнем Новгороде 

Настя Смирнова предложила нижегородцам встретится у памятника Максиму Горькому на одноименной площади и сама удивилась, сколько людей пришло на это встречу. В основном увидеть землячку из телевизора пришли молодые девушки, ног и несколько парней не обделили вниманием симпатичную блондинку из своего города.
Настя поделилась фотографиями и видео со встречи в своем Instagram.
— Ой, как вас много! — не скрывает эмоций девушка.
Также на видео Настя и ее поклонники признаются друг другу в любви.
В комментариях девушку тут же стали упрашивать устроить встречи в других городах.
— Это так мило. Посмотрела видео в посте, у самой слезы на глазах, — написала ustinovaliza21.
— И одни девки, — подметил _chillkiller_35.
— Это что фанатки Егора пришли? Им же всем не больше 17 лет! — добвила vika_parovenko.
— Тоже пойду на «Холостяка», хочу, чтобы за мной ходили толпы женщин, — решила grianna_upi.