Нижегородка из «Холостяка» собрала толпу девушек в Нижнем Новгороде

Настя Смирнова предложила нижегородцам встретится у памятника Максиму Горькому на одноименной площади и сама удивилась, сколько людей пришло на это встречу. В основном увидеть землячку из телевизора пришли молодые девушки, ног и несколько парней не обделили вниманием симпатичную блондинку из своего города.

Настя поделилась фотографиями и видео со встречи в своем Instagram.

— Ой, как вас много! — не скрывает эмоций девушка.

Также на видео Настя и ее поклонники признаются друг другу в любви.

В комментариях девушку тут же стали упрашивать устроить встречи в других городах.

— Это так мило. Посмотрела видео в посте, у самой слезы на глазах, — написала ustinovaliza21.

— И одни девки, — подметил _chillkiller_35.

— Это что фанатки Егора пришли? Им же всем не больше 17 лет! — добвила vika_parovenko.

— Тоже пойду на «Холостяка», хочу, чтобы за мной ходили толпы женщин, — решила grianna_upi.