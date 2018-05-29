Джастин Теру встречается с 28-летней моделью, и это сильно расстраивает Дженнифер Энистон

Едва расставшись с Дженнифер Энистон Джастин Теру пустился «во все тяжкие» и начал флиртовать с юными моделями, художницами и актрисами. Последним увлечением актера стала 28-летняя модель Лора Хэрриер: на днях парочку заметили на водной прогулке — они загорали на яхте и весело проводили время вместе. А вчера Теру и Хэрриер посетили круизный показ Louis Vuitton , однако на публике не подавали виду, что знакомы и позировали фотографам по отдельности, не привлекая внимания к зарождающемуся роману.

Поведение Теру явно расстраивает Энистон, которая считает, что актер променял их брак на мимолетный флирт с юными подругами. Об этом рассказал друг актрисы: «Джен надеялась, что они оба первые несколько месяцев после разрыва будут избегать публичности. Но Джастин ведет себя так, как будто только что вышел из тюрьмы и изголодался по общению с женщинами. Дженнифер считает это предательством с его стороны».