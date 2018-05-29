5 правил, которые нужно запомнить, чтобы встретить настоящую любовь

Причина, может, и простая, но заметить ее очень сложно. Найти в себе смелость признать ее — еще сложнее. Люди живут десятилетиями вместе, а по факту — каждый сам по себе. Посмотрите — сколько вокруг вас по-настоящему глубоких отношений, которые идут из самой глубины сердца? Когда люди вместе не только физически, но и духовно. Кто-то скажет, что так не бывает, но я скажу другое.

У нас у всех есть вторая половинка

Находясь вместе не с тем человеком, вы тратите свое и его время зря. Очень легко заглушить тот тоненький голосочек, который вам шепчет, что все идет не так, как должно, и начать убеждать себя в том, что «у других еще хуже», «половина подруг вообще одни», «стерпится-слюбится». Но голосочек будет всегда — как громко вы бы ни включали любимую шарманку. Возможно, когда-то смиритесь с таким положением вещей. Но вторая половинка у вас точно есть. И она вас ждет. Просто вы не можете ее увидеть, потому что слишком заняты, прикрывая пустоту в сердце.

Принципы только мешают, когда на кону любовь

Вы правда можете предать свою любовь из-за общественных норм? Для меня всегда героями будут те, кто, несмотря на общих детей, мнение родителей и общественности, будет идти вперед за своей настоящей любовью. Вы правда думаете, что ребенок, выросший в семье, где нет любви, будет счастливее, чем ребенок разведенных родителей, но оставшийся с теми, кто живет в любви? Вы сами можете поверить в то, что из-за боязни бабушек на лавочке вы отказываетесь от настоящего счастья? Это же несоизмеримо. От слова «совсем». Да, в каких-то жизненных ситуациях нам необходимы базовые принципы о добре и зле. Но если вместо «любовь всегда побеждает», вы ставите «мнение родителей важнее» (подставьте что-то свое), то вам срочно надо подумать, зачем вы это делаете — возможно, вами руководит страх.

Лучше никак, чем так Лучше так, чем никак — это утопия. И однажды поняв это, вы выберете одиночество, а не любовь, которая удобна. Имея две ноги, вы выбираете хромать на одну. Имея сердце, вы выбираете жизнь робота. Работая, вы отказываетесь брать зарплату. Вы же любите себя? Зачем вы соглашаетесь на какую-то промежуточную сделку — чуть-чуть сыт, чуть-чуть голоден; чуть-чуть счастлив, чуть-чуть не очень? «Все или ничего», возможно, слишком экстремальный принцип, но он о настоящем. О выборе самого себя, о том, что важнее всего на свете. Говорят, «в любимом человеке не замечаешь недостатков, в нелюбимом раздражают даже достоинства». Спросите себя, зачем вы выбираете путь раздражения?

Пока вы не изменитесь, вы не сможете заслужить любовь

Я часто говорю тем, кто одинок, что нет смысла ждать свою любовь, которая вдруг придет и решит все ваши вопросы. Сначала надо решить (хотя бы начать решать) их, сделав микроскопический шаг в сторону любви. Вы можете начать заботиться о других людях, меняться, становясь мудрее, терпеливее, женственнее. Эти изменения смогут привлечь к вам настоящую любовь. Иначе она (любовь) просто пройдет мимо, потому что вас будет не видно в том «шуме», который вы создали вокруг себя. Нам всем надо перестать бояться, реально оценить свои настоящие отношения, понять, есть ли в них любовь? Есть ли мое служение? Есть ли реализация? Не бояться ответить себе честно. Пореветь как белуга, осознав, что, возможно, впервые вы были честны с собой. И идти дальше. У каждого свое «дальше». Но прежним мир уже не будет.

Вы и есть любовь

Женщина — это целая Вселенная. Мужчина любит ту женщину, которой он может рассказать то, что не может рассказать больше никому. Но расскажет он это, откроется лишь той, кто любит его любым — он всегда для нее самый красивый, самый умный, самый лучший. Она любит каждое его проявление, что бы он ни делал. Только такая женщина может заслужить настоящую любовь. Все остальное — игра воображения. Проснитесь уже, наконец!