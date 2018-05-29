Как у Меган и Гарри — 6 историй интернациональных браков из России

Не говоря про королевские семьи, даже обычные интернациональные браки до сих пор воспринимаются нашим обществом неоднозначно и вызывают обсуждения. Шесть русских девушек, рассказали РИАМО , почему выбрали в мужья парней с другим цветом кожи, чем им пришлось пожертвовать и как они живут сейчас.

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Тата (Россия) и Фелипи (Бразилия), живут в Подмосковье

«Мы познакомились на языковом сайте: оба учили английский и искали носителей языка для общения, чтобы закрепить произношение.

Семья, друзья и родственники поначалу пребывали в немом шоке. В серьезность намерений ни они, ни мы особо не верили. До тех пор, пока я не полетела к Фелипи в Бразилию тремя самолетами с двумя пересадками. Планировала пробыть там 1,5 недели, а осталась на 4 месяца. Через пять месяцев после моего возвращения в Россию прилетел он. У Фелипи это была первая заграница.

Ему так все понравилось, что уезжать из России он не хочет. Особенно ему нравится русская дача и вообще русский колорит.

На будущее у нас наполеоновские планы: мы мечтаем о двойняшках, путешествиях по миру, о собственном доме, в котором будет собираться вся наша большая интернациональная семья, а также гости из разных стран. Мы будем сидеть за большим столом, со множеством угощений со всего света».

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Лера (Россия) и Юснер (Куба), живут на две страны:

«Начало этой истории положил случай 15 лет назад, когда мы с подругой попали на вечеринку сальсы. С того момента мое русское сердце стало биться в кубинском ритме. Первый раз на Кубе я оказалась 9 лет назад, и посещение острова Свободы стало ежегодным ритуалом.

В 2012 году, после очередной поездки, в Москве у меня началась депрессия из-за зимы и навалившейся работы, как вдруг я получаю смс с неизвестного номера: «Валерия, с тех пор, как ты меня покинула, я вступил в клуб „разбитых сердец“. Так началась наша переписка с будущим мужем.

В следующий мой приезд на Кубу мы уже познакомились ближе, но до серьезных отношений было еще очень далеко. Тогда у Юснера был только мотоцикл, который он никак не мог отремонтировать. Правда, через несколько лет у него был и дом, и автомобиль.

В мой очередной приезд на Кубу, когда мы „встречались“ уже 2,5 года, Юснер повел меня знакомиться со своей семьей.

Ко мне подошел его брат и сказал: „Если он себя будет неправильно вести, говори мне, я с ним разберусь“. В этот момент я себя почувствовала частью стаи. Не важно, какого ты цвета, главное — что тебя приняли!

Предложение мне сделали по смс — по смс я и согласилась. Свадьбу играли в Москве в начале 2015 года.

Родственников жениха на свадьбе не было по экономической причине. До свадьбы жениха видела только моя мама, а подружек мой муж знал, многие разговаривали по-испански. Мои родственники мужа приняли хорошо — он же приятный харизматичный парень.

Мой муж — классный автомеханик, у него своя мастерская. А я на Кубе работаю гидом. У нас красивый 2-этажный дом в Гаване со своим патио. В конце 2015 года родился наш сын Давидик. Наша молодая семья пока не определилась, где жить: в Гаване, в Москве или где-то еще. Я довольна своей жизнью. Сейчас мы живем на две страны: то на Кубе, то в Подмосковье. Покидать Россию навсегда я не планирую».

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Ксения (Россия) и Каран (Индия), живут в Австралии:

«Наша история началась в Азии. Я прилетела к сестре в Тайланд, где мой будущий муж отдыхал с друзьями. Когда мы познакомились, то не обратили друг на округа внимания. Я не очень хорошо говорила по-английски, и общения не получилось. А через полгода судьба свела нас снова, и уже навсегда. Потом были редкие встречи, разговоры по скайпу, три отказа в туристической визе и долгие десять месяцев ожидания «визы невесты». Я в России — он в Австралии.

Знакомые не понимали наших отношений на расстоянии, но все же близкие друзья и родственники нас поддерживали. За первые три года я успела слетать в Индию и познакомиться со всей семьей будущего мужа, а он — прилететь в Россию и попросить моей руки у папы, и наши родители с радостью одобрили наш выбор.

Мы расписались в Мельбурне. Мой муж — гражданин Австралии, поэтому мы живем здесь. Это прекрасная страна для создания семьи, работы и комфортной жизни. В наших планах больше путешествовать, а еще отпраздновать свадьбу в Индии, где две наши большие семьи наконец-то познакомятся лично».

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Алена (Россия) и Еритье (Конго), живут в России, планируют переезд в США:

«Могла ли я себе представить, что свяжу свою жизнь с иностранным гражданином! Но когда это случилось, моя жизнь изменилась кардинально, и мы успели пережить много неприятных моментов, связанных с межрасовыми браками. Недовольство подруг, друзей, знакомых и гнев родителей… Многие пытались отговорить меня от брака, объясняя это тем, что за границей мы рассоримся, и я останусь одна со своими проблемами в чужой стране.

Брак, соединяющий две народности, две культуры, расширяет кругозор, повышает сознательность и осознанность людей. Он воспитывает толерантность, терпимость к другим, по сути таким же, но отличающимся по цвету кожи и разрезу глаз, людям.

С будущим мужем мы познакомились в Воронеже, в кругу общих друзей. Родители отправили его учиться именно в Воронеж, а не в Москву или в Питер, чтобы воспитать в нем сильного человека. План папы удался: сын не только получил образование, но и привез жену-красавицу. С первого дня отношений мой будущий муж доказал, что он человек действия, и я в нем не ошиблась.

Узнав, что у меня иностранный избранник, родители были не в восторге. Примерно полгода я внушала маме уважение к будущему мужу, но первая встреча была довольно холодной. А вот папа быстро нашел с будущим зятем общий язык, все-таки мужчинам это сделать гораздо проще. Реакцию старшего поколения я даже описать не могу, хотя надо сказать, что они сдерживали себя. Перед отъездом, когда мы гостили у родителей в первый раз, мама подошла к нам и обняла обоих — это было знаком одобрения!

В 2012 году мой будущий муж выиграл гринкарту и после обучения отправился в США, устроился на работу и живет там уже 6 лет. Все эти годы наши отношения не прекращались, отпуск мы всегда проводим вместе — это происходит примерно раз в полгода. Целый месяц мы проводим вместе в Москве, в Воронеже или уезжаем в путешествия.

В 2016 году мы поженились в России и подали документы для воссоединения семьи в США. Процесс оформления «визы жены» занимает примерно 1,5-2 года, но мы надеемся, что быстрее.

Находясь на разных континентах и в разных часовых поясах, мы болтаем каждый вечер обо всем на свете. Отношения на расстоянии — это очень тяжело, но километры вдали от дорогого человека тренируют доверие и понимание. Сейчас наша жизнь — словно преодоление нескончаемого пути, усыпанного колючками, трудностями и кустами зависти. Фильм о нашей жизни мы бы назвали «Сквозь тернии к звездам».

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Татьяна и Василий Диарра, Орехово-Зуево:

«Если честно, мне всегда хотелось выйти замуж за иностранца. Я познакомилась с будущим мужем на отдыхе в Эмиратах. Все произошло, когда я пыталась открыть дверь в свой номер в отеле. Электронный ключ не срабатывал. Из соседнего номера вышел молодой темнокожий мужчина и на хорошем русском предложил помощь.

Оказалось, его зовут Василий Диарра. Он родился в России, его мать — русская, а папа — африканец. Родители в свое время тоже познакомились на отдыхе. Правда, отец Василия так и не узнал о рождении сына, разбился на мотоцикле.

Василий предложил мне поужинать в кафе, весь вечер ухаживал и буквально околдовал своей обходительностью и трепетным отношением. Повстречавшись месяц, мы решили пожениться. Но я даже не представляла, какой серьезный разговор будет с моими родителями. Скандал был нешуточный. «Если хочешь за него замуж, то от нас съезжай и живи, как знаешь!», — кричал отец. Друзья тоже как-то все со временем отошли в сторону.

Отношение моих родителей к зятю изменилось после рождения внука Ивана. Они боялись, что малыш будет темнокожим, но мальчик родился смуглым с голубыми глазами. Правда, в детском саду некоторые ребята все-таки дразнили, но мы были счастливы и старались не обращать внимания на внешние раздражители. У нас дома всегда царила семейная идиллия, любовь и взаимоуважение.

К сожалению, мы прожили вместе недолго, мой муж погиб. Прошло уже пять лет, но я до сих пор вспоминаю эти счастливые годы и пока не решилась связать свою жизнь с другим мужчиной».

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