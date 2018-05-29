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Лучшая подруга затмила Меган Маркл на королевской свадьбе
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Лучшая подруга затмила Меган Маркл на королевской свадьбе 

Trendymen 3 часа назад
Фото: Trendymen
Свадьба принца Гарри и Меган Майркл прогремела на весь мир. Еще бы, не каждый день члены королевской семьи связывают себя узами брака! Невеста, само собой, была просто неотразима, но внимание тысяч людей привлекла ее лучшая подруга — она выглядела настолько привлекательно, что чуть было не затмила Меган.
Лучшая подруга невесты, восхитительная Джессика Марлуни явилась на торжество в скромном и в то же время весьма примечательном платье. Оно удивительно подчеркивало ее стройную фигуру, что не замедлили отметить и репортеры.
Джессика топ-стилист, работающая с главными европейскими и американскими политиками. Раньше она подбирала костюмы актерам, где, собственно, и познакомилась с Меган.
Рабочие отношения очень быстро переросли в настоящую дружбу.
Кроме всего прочего, Джессика продолжает следить за гардеробом Меган.
Говорят, именно она изменила вкусы королевской невесты в лучшую сторону. Теперь Меган одевается в стиле принцессы Дианы, чем приводит британцев в совершенный восторг.
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