Кайли Миноуг рассказала о новом возлюбленном

Кайли Миноуг (Kylie Minogue) осталась с разбитым сердцем, когда была вынуждена отменить свою помолвку с британским актером Джошуа Сассом (Joshua Sasse). Однако теперь в жизни Кайли появился новый мужчина.

Поп-звезда заявила официально, дабы предотвратить сплетни, что у нее роман с новым возлюбленным, Полом Соломоном (Paul Solomons). В понедельник, когда ей исполнилось 50 лет, певицы выложила в Instagram черно-белую фотографию, на которой она обнимает своего возлюбленного. «День рождения девочки», — написала она под снимком.

Впервые ее и Соломона стали называть парой в прошлом месяце. До этого у Кайли были отношения с актером Джошуа Сассом, с которым она даже была помолвлена. Пара рассталась в прошлом году, и с тех пор певица была одинока.

Пол Соломон, которому исполнилось 43 года, является креативным директором британского издания GQ. В прошлом месяце источник, близкий к Кайли, рассказал изданию The Sun, что она и Соломон стали очень близки.

Ранее в этом году Кайли рассказала изданию Red Magazine о своем разрыве с Джошуа. «Я никогда не думала, что выйду замуж, — говорила она. — Но уже быть обрученной было для меня своего рода экспериментом, потому что никогда у меня не было мечты выйти замуж. Это не то, что мне нужно. Мои родители не растили меня с идеей о „прекрасном браке“, и он никогда не был моей целью. В какой-то момент я подумала, что, может быть, не права и нужно сделать то, что делает целый мир. Но теперь я вернулась к прежним мыслям. Не думаю, что брак — это для меня».