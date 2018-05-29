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Маруся Фомина и Алексей Киселев поженились
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Маруся Фомина и Алексей Киселев поженились 

Журнал ОК! 2 часа назад
Сегодня на одну супружескую пару в российском шоу-бизнесе стало больше. Свои отношения зарегистрировали Маруся Фомина и Алексей Киселев. Свадебный фотографии, сделанные в Грибоедовском ЗАГСе, 34-летний продюсер опубликовал в своем Инстаграм.
Маруся Фомина и Алексей Киселев
Однако это не самое важное событие в жизни Фоминой и Киселева. В этом году новоиспеченные супруги станут родителями. О том, что актриса беременна, стало известно в марте. Во время показа одного из итальянских брендов Маруся вышла на подиум в брючном костюме, который подчеркнул округлившийся живот.
Маруся Фомина
Напомним, что о романе Фоминой и Киселева заговорили прошлой осенью, когда влюбленные пришли вместе на фестиваль Context. Diana Vishneva. Ранее модель встречалась с сыном Олега Табакова — 22-летним Павлом. Они познакомились в 2015 году и пришли в статусе пары на премию «Человек года». Спустя пару недель после знакомства они стали жить вместе. Мама актера Марина Зудина не была против их союза, однако зимой 2016-го влюбленные разошлись.
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