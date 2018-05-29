Маруся Фомина и Алексей Киселев поженились

Сегодня на одну супружескую пару в российском шоу-бизнесе стало больше. Свои отношения зарегистрировали Маруся Фомина и Алексей Киселев . Свадебный фотографии, сделанные в Грибоедовском ЗАГСе, 34-летний продюсер опубликовал в своем Инстаграм.

Маруся Фомина и Алексей Киселев

Однако это не самое важное событие в жизни Фоминой и Киселева. В этом году новоиспеченные супруги станут родителями. О том, что актриса беременна, стало известно в марте. Во время показа одного из итальянских брендов Маруся вышла на подиум в брючном костюме, который подчеркнул округлившийся живот.

Маруся Фомина