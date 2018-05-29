«Блондинка в законе» Риз Уизерспун наела брюшко

Актриса шокировала своим видом в купальнике.

Похоже, в этом году Риз Уизерспун решила не утруждать себя подготовкой к пляжному сезону. Накануне 42-летнюю актрису увидели на морском курорте Лос-Кабос в Мексике. Фигура оскароносной звезды оставляла желать лучшего. Даже закрытый черный купальник не скрывал изъяны ее фигуры: жирок на боках и широкую спину. А на бедра Риз четко просматривался целлюлит.

Впрочем, актриса совсем не замечала папарацци. Все внимание женщины было приковано к ее младшему сыну — пятилетнему Теннесси, который с удовольствием резвился в море.

После водных процедур Риз ненадолго скрылась в номере. Актриса сменила купальник на короткий обтягивающий топ и легинсы, которые лишь подчеркнули нехуденький животик Риз. Женщина явно собралась на тренировку, а значит, есть надежда, что «блондинка в законе» в ближайшее время все-таки приведет себя в порядок.

Напомним, Риз Уизерспун почти десять лет была замужем за актером Райаном Филиппом — своим партнером по фильму «Жестокие игры». В этом браке актриса родила дочь Аву Элизабет и сына Дикона. Однако этот союз не выдержал испытания славой. Говорят, Райан слишком переживал, что супруга была более востребована как актриса, чем он сам. В 2006 году «любимцы Америки», так называли эту пару, расстались.

А в 2011-м Риз вышла замуж во второй раз. Ее избранником стал никому не известный агент Джим Тот, которого явно не тяготила известность супруги. Спустя год после свадьбы актриса родила третьего ребенка — сына Теннесси.

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