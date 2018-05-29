Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб

Когда вдохновился "Алисой в стране чудес", но что-то пошло не так.

7/12 Когда вдохновился "Алисой в стране чудес", но что-то пошло не так.

А это торт с пельменями из мастики. Гордон Рамзи может заканчивать свою карьеру.

4/12 А это торт с пельменями из мастики. Гордон Рамзи может заканчивать свою карьеру.

Фантазия человеческая — штука безграничная совершенно. А уж где, как не на свадебной съемке, дать разгуляться внутреннему художнику.

Такой романтический и важный день в жизни просто обязан стать особенным. А с необычными снимками он точно останется в памяти навсегда. Но как найти "того самого" фотографа, который реализует все идеи и задумки, добавив свой авторский штрих? Быстро, качественно, недорого — три ключевых характеристики при поиске исполнителя любой работы. Но в свадебной фотографии результат может быть совершенно непредсказуемым.

Герои этой галереи точно знают, что такое креатив и как сделать так, чтобы выделиться из серой массы. Правда, польза от подобной оригинальности все же сомнительна.

В нашей фотогалерее — ультракреативные снимки с настоящих русских свадеб.