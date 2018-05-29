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Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб
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Пати лайк рашн: фото беспощадных русских свадеб 

Рамблер 55 минут назад
Так вот ты какая, женитьба по-русски.
1/12  Листайте нашу фотогалерею.
Фото:
2/12  Когда научился работать со слоями в Photoshop.
Фото:
3/12  Кусь!
Фото:
4/12  А это торт с пельменями из мастики. Гордон Рамзи может заканчивать свою карьеру.
Фото:
5/12  К этому снимку есть несколько вопросов.
Фото:
6/12  И к этому.
Фото:
7/12  Когда вдохновился "Алисой в стране чудес", но что-то пошло не так.
Фото:
8/12  Неважнго!
Фото:
9/12  Чувство стиля.
Фото:
10/12  И композиции.
Фото:
11/12  Мы просто оставим это здесь.
Фото:
12/12  И сердечко из ступней. Ведь свадьба - это любовь!
Фото:
Фантазия человеческая — штука безграничная совершенно. А уж где, как не на свадебной съемке, дать разгуляться внутреннему художнику.
Такой романтический и важный день в жизни просто обязан стать особенным. А с необычными снимками он точно останется в памяти навсегда. Но как найти "того самого" фотографа, который реализует все идеи и задумки, добавив свой авторский штрих? Быстро, качественно, недорого — три ключевых характеристики при поиске исполнителя любой работы. Но в свадебной фотографии результат может быть совершенно непредсказуемым.
Герои этой галереи точно знают, что такое креатив и как сделать так, чтобы выделиться из серой массы. Правда, польза от подобной оригинальности все же сомнительна.
В нашей фотогалерее — ультракреативные снимки с настоящих русских свадеб.
Женский форум
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