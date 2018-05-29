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Личная жизнь Анны Семенович
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Личная жизнь Анны Семенович 

Мир24 1 час назад
Фото: Мир24
Вокруг Анны Семенович всегда ажиотаж. Она активно пользуется социальными сетями, однако в интернете о своей личной жизни звезда не распространяется.
Однако наш ведущий Илья Легостаев побывал в гостях у поп-дивы. И именно с ним Анна поделилась самым сокровенным — она рассказала, почему никто не знает, как выглядит ее любимый мужчина. А еще мы задал главный вопрос, который волнуют всех поклонников звезды –не собирается ли Анна рожать? Узнаете из первых уст только на 18-й кнопке!
Смотрите в программе «Достучаться до звезды» 2 июня в 3:25 на телеканале «МИР».
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