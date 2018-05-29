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Самый короткий брак в истории
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Самый короткий брак в истории 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Молодожены из Дубая смело могут претендовать на звание людей, брачный союз которых оказался самым коротким. Это и неудивительно, ведь их брак продлился всего 15 минут.
В этой грустной истории роковую роль сыграли алчность и деньги. Дело в том, что будущий муж и отец невесты подписали брачный контракт, согласно которому молодой человек должен был заплатить около 30 тысяч долларов. Стороны договорились, что выплачены деньги будут в два этапа: одна половина до свадьбы, а вторая — после.
Сначала все шло по плану, но сразу после заключения брака новоиспеченный тесть начал требовать вторую часть денег. Причем его не смутили ни присутствовавшие на празднике гости, ни сам торжественный повод.
Жених ответил, что за деньгами придется идти к машине. Однако тесть потребовал, чтобы молодой человек оставался на месте, а за деньгами сходили его друзья. Стоит ли говорить, что все приглашенные на свадьбу друзья и родственники с интересом наблюдали перепалку мужчин.
Финал истории печален: у жениха не выдержали нервы и он подал на развод через 15 минут после заключения брака.
Женский форум
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