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Анджелина Джоли уже несколько месяцев встречается с Томом Хиддлстоном?
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Анджелина Джоли уже несколько месяцев встречается с Томом Хиддлстоном? 

WMJ.ru 31 минуту назад
Фото: WMJ.ru
Западные СМИ сообщают, что 42-летняя Анджелина Джоли закрутила роман с 37-летним Томом Хиддлстоном.
Слухи о романах Анджелины Джоли после расставания с Брэдом Питтом никак не утихают. На этот раз западные источники сообщают, что актрису уже несколько месяцев связывают романтические отношения с Томом Хиддлстоном. По сообщениям, знакомству пары поспособствовал Крис Хемсворт, который во время «Золотого глобуса» рассказал Джоли о том, какой прекрасный Хиддлстон. В итоге актриса взяла у Криса телефон Тома, после чего у пары завязался роман.
Разумеется, представители пары пока никак не комментируют эти слухи.
Напомним, ранее Том встречался с актрисой Сюзанной Филдинг. А в 2016 году у него был роман с Тейлор Свифт. Актер даже познакомил певицу со своей мамой, но в итоге пара все равно рассталась.
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Фото:Global Look Press
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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