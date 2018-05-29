5 стереотипов, из-за которых ты не можешь испытать оргазм

Мало того, что у нас с мужчинами серьезная разница в зарплате, так еще и оргазмы им получить проще. Согласно американским национальным опросам о сексуальном здоровье и поведении, 91% мужчин и только 64% женщин получили оргазм во вемя последнего сексуального контакта.

Согласно теории Лори Минц, профессора философии и психолога, причина кроется не только в строении тела, но и в стереотипах, принятых в социуме. Десятилетия исследований показали, что женщинам необходима стимуляция клитора — и даже вагинальный оргазм тоже зависит от него. Однако мифы о том, что ты легко можешь получить подобный оргазм, достаточно расслабившись, все еще широко распространены в обществе, и на это есть несколько причин.

1. В культуре изображают женщин, получающих оргазм через проникновение

Если проанализировать популярные фильмы с эротическими сценами или даже порно, то легко заметить, что в них главные героини получают оргазм спустя несколько агрессивных фрикций с проникновением, а другие техники игнорируются. Кажется, что важно только то, как ты двигаешься — найди правильную позицию и подходящего любовника и лови волну. В действительности для большинства девушек не имеет значения, в какой позиции они находятся, с кем занимаются сексом и какой размер члена у партнера. В самом влагалище не так много нервных окончаний, в отличие от клитора, а изображение женского оргазма в медиа просто увеличивает неуверенность женщин, которые не могут кончить от проникновения.

2. Доля женщин, получающих оргазм от проникновения, завышена

Существует часто цитируемая статистика, согласно которой только одна из четырех женщин получает оргазм от проникновения. Но по мнению Лори Минц, в этой статистике не учитывается, что в реальности опрашиваемые также получали стимуляцию клитора. Если вычесть подобные случаи, то настоящих вагинальных оргазмов будет всего 15%! Лори провела ряд опросов, чтобы проверить свою теорию. Только 4% испытуемых заявили об оргазме от проникновения, 43% упомянули стимуляцию во время проникновения, 34% считают самым лучшим способом только стимуляцию клитора, а 17% участников заявили, что вообще не получали оргазма с партнером. Но даже эти статистические данные могут оказаться завышенными, как утверждает сексолог и доктор философии Николь Прауза. Люди, участвующие в подобных исследованиях, обычно сексуально открыты, а значит, чуть более склонны к получению оргазма благодаря своей раскрепощенности.

3. Женские гениталии — это только вагина

В период полового созревания и в процессе изучения анатомии, мы приходим к выводу, что женские и мужские гениталии отличаются только названием. При этом, у мужнин есть пенис и яички, у женщин — вагина, без особых подробностей и отличий.

Это аналогично тому, как говорить ребенку, что нос — для еды и дыхания. Ведь нос и рот оба на лице, так что какая разница? Мы почему-то называем все женские гениталии одним словом и даже не замечаем абсурдности происходящего.

— Лори Минц Такое определение не просто абсурдное, но еще и патриархальное. Исторически слово «вагина» означало «ножны для меча». Так что можно сказать, что женская анатомия по-прежнему определяется как что-то, что существует только для мужчин. А так как клитор никак не влияет на мужское удовольствие, он вообще не учитывается, когда определяют половые органы.

4. Секс — это проникновение

В течение все того же периода полового созревания мы осваиваем слово «секс». Причем секс определяется как проникновение пениса в вагину. Любые другие техники считаются «ненастоящими» или являются лишь прелюдиями к реальному сексу. Минц утверждает, что это происходит из-за того, что ключевым моментом в сексе долгое время считали именно мужской оргазм, ведь только он ведет к размножению.

5. Мужское удовольствие ценнее

Общество по-прежнему ценит мужское сексуальное удовольствие больше, чем женское. В 2016 году в Canadian Journal of Human Sexuality было опубликован отчет, согласно которому 63% мужчин и только 44% женщин получили оральный секс во время последнего полового акта. В другом исследовании Journal of Sex Research обнаружилось, что подростки считают оральный секс важнее проникающего, но только если ласки оказывает женщина. Очевидно, что отсутствие внимания к клитору связано не только с недопониманием анатомии, просто у мужчин по-прежнему сохраняется ощущение, что это не так важно.