3 самые необычные голливудские свадьбы

На свадьбе невеста предстала перед гостями в черном платье — о чем сейчас, как выясняется, жалеет. «Да, если честно, мне кажется, я сглупила. Сейчас бы, конечно, надела исключительно белое, чтобы все как полагается. Но тогда уж больно хотелось быть не такой, как все!» — признавалась Паркер.

Эта пара вообще удивила многих самим фактом своей скорой свадьбы. Актриса и родной брат бывшего президента Франции встречались, но, откровенно говоря, никто не верил, что дело дойдет до брака. На самой церемонии Мэри-Кейт и Оливье вместо небольших подарков гостям решили поставить на стол вазу, наполненную… сигаретами. Совсем не ЗОЖ!

Да, это дела давно минувших дней, но как же забудешь эту сладкую парочку? Их стремительный роман развивался на глазах у всего мира, а вот свадьба стала настоящим сюрпризом. Гости, которых пригласили на церемонию, были абсолютно уверены, что приехали на помолвку… А Бритни и Кевин сказал друг другу «да» в тот же самый день! Дальше был довольно краткосрочный брак и очень громкий развод. А все так хорошо начиналось!