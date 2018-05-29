3 самые необычные голливудские свадьбы 

На свадьбе невеста предстала перед гостями в черном платье — о чем сейчас, как выясняется, жалеет. «Да, если честно, мне кажется, я сглупила. Сейчас бы, конечно, надела исключительно белое, чтобы все как полагается. Но тогда уж больно хотелось быть не такой, как все!» — признавалась Паркер.
Мэри-Кейт Олсен и Оливье Саркози
Эта пара вообще удивила многих самим фактом своей скорой свадьбы. Актриса и родной брат бывшего президента Франции встречались, но, откровенно говоря, никто не верил, что дело дойдет до брака. На самой церемонии Мэри-Кейт и Оливье вместо небольших подарков гостям решили поставить на стол вазу, наполненную… сигаретами. Совсем не ЗОЖ!
Бритни Спирс и Кевин Федерлайн
Да, это дела давно минувших дней, но как же забудешь эту сладкую парочку? Их стремительный роман развивался на глазах у всего мира, а вот свадьба стала настоящим сюрпризом. Гости, которых пригласили на церемонию, были абсолютно уверены, что приехали на помолвку… А Бритни и Кевин сказал друг другу «да» в тот же самый день! Дальше был довольно краткосрочный брак и очень громкий развод. А все так хорошо начиналось!