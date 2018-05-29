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Богатые тоже плачут: певица и ее муж-миллионер едва не развелись прямо в эфире
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Богатые тоже плачут: певица и ее муж-миллионер едва не развелись прямо в эфире 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Свадьба певицы Милены Дайнега и миллионера Евгения Самусенко была одно из самых обсуждаемых в 2014 году. В первые же дни семейной жизни супруги подписали брачный контракт, где говорилось о том, что, если жена изменит мужу, то она останется нисчем. Если же ситуация сложится наоборот, женщине имеет право на половину всего состояния супруга. Дабы выяснить, кто и кому изменял, певица Милена Дайнега и ее муж-олигарх Евгений Самусенко пришли в студию программы «На самом деле».
В прямом эфире Милена призналась, что наняла модель из агентства, чтобы разоблачить мужа. Согласно полученной информации, у Евгения есть любовница, которой он дарит дорогие подарки и весело проводит с ней время. В студии появилась так называемая «шпионка», которую наняла Милена, чтобы следить за мужем.
Певица Милена Дайнега уличила мужа в измене/Фото: кадр из передачи
«В мои обязанности входит покупка авиабилетов, бронирование отелей, тайминг руководителя, быть с ним 24 часа в сутки на телефоне. Могу подтвердить, что он заказывал цветы для разных девушек и бронировал номера в гостиницах. У него были две поездки с двумя дамами. Одна в Барселону в начале года, а другая в Рим», — сообщила Анастасия. Самусенко, разумеется, принялся все отрицать.
Со своей стороны у Евгения тоже было, что предъявить жене. Так, его помощница рассказала, что миллионер нанимал людей, чтобы следить за супругой. На случай, если компромата не было, Самусенко был готов заплатить подставным лицам, чтобы оклеветать жену. Один из таких свидетелей и появился в студии. Антон Ряшин рассказал, что несколько месяцев назад к нему действительно обратился некий мужчина.
Миллионер Евгений Самусенко также узнал, что у супруги были мужчины на стороне/Фото: кадр из передачи
«Четыре месяца назад ко мне обратился некий Александр, представился юристом и предлагал мне деньги за то, чтобы я свидетельствовал в суде против Милены. Я знал, кто это, мы знакомы. Я должен был сказать, что Милена изменяет мужу со мной», — признался молодой человек.
В финале программы выяснилось, что и Самусенко и его супруга изменяли друг другу. Обстановка в студии накалилась до такой степени, что казалось — пара вот-вот расторгнет брак прямо в эфире, однако и Милена и Евгений нашли в себе силы простить друг друга.
В конце концов и Милена и Евгений простили друг друга/Фото: кадр из передачи
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