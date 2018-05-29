14 научно обоснованных причин, почему порно — это яд

Курить вредно, пить тоже. Равно как и смотреть порнуху по нескольку раз в день. Мы помним комментарии, и для многих это действительно шанс создать хотя бы имитацию личной жизни. Однако пристрастие к порно на самом деле такая жестокая штука, что даже начинаешь сочувствовать Дэвиду Духовны , лечившемуся от порнозависимости. Но доказать свою позицию мы хотим научными исследованиями, а не пустыми догадками. Чтобы сомнений не было никаких и никогда.

1. Порно меняет твой мозг

Хочешь — верь, хочешь — не верь, но исследования показывают и доказывают, что у активных поклонников порно мозги менее активные, менее взаимосвязанные и просто меньше по размерам. Благодаря современной науке теперь мы знаем, что мозг продолжает меняться на протяжении всей жизни, постоянно перестраиваясь и устанавливая новые нейронные связи. Но молодость есть молодость, и в юные годы эти процессы протекают гораздо чаще и активнее. Существует довольно жесткая конкуренция между мозговыми путями, и те из них, что не смогли перестроиться, заменяются на более выносливые. Выживает только сильнейший. Порнография очень здорово влияет на формирование этих самых путей. На самом деле порно — это очень свирепая штука, и мало что с ним может конкурировать. Даже реальный секс не выстраивает такие крепкие нейронные связи, как порнуха. Поэтому нет ничего удивительного в том, что у активных онанистов, не обделенных женским вниманием и знающих, что такое секс, пристрастие к порнографии убивает желание и способность заниматься сексом с живым человеком. Почему? Как объясняет доктор Норман Дойдж, исследователь Колумбийского университета, порно создает идеальные условия и провоцирует выработку химических веществ, которые основательно перестраивают мозг.

2. Трудно остановиться на чем-то одном

Как и любое потенциально вызывающее привыкание вещество, порно провоцирует высвобождение дофамина в часть мозга, называемую «системой вознаграждения». В основном работа этой системы заключается в том, чтобы ты чувствовал себя хорошо, когда делаешь что-то здоровое и полезное. Например, ешь отличную пищу, занимаешься сексом или хорошенько тренируешься. Выработанный дофамин вызывает чувство удовлетворения, и жадный до удовольствия организм заставляет нас хотеть повторять эти действия снова и снова. Так уж мозг запрограммирован, чтобы мотивировать нас делать вещи, которые улучшают здоровье и шанс на выживание. Увы, очень часто наивный мозг становится жертвой обмана и вместо действительно полезных вещей привыкает к искусственными возбудителями удовольствия вроде наркотиков и порно.

И тут мы приходим к банальной для товарищей онанистов проблеме, когда порно превращается в привычку и классический секс самых невинных категорий просто перестает удовлетворять и кажется скучным. Хочется чего-то жуткого, нечеловеческого, запретного и хардкорного, чего в жизни никогда не повторишь. Кто-то скажет, что нет никакого смысла дрочить на то, что не повторишь в реальной жизни, но все это не более чем оправдания. Поэтому со временем каждый переходит на продукцию компании Kink.com, но потом ему наскучивает и это. Кто-то ищет ЦП, а кто смотрит на сомнительный союз зверей и людей. Мерзко? А для кого-то обыденно.

3. Порно вызывает привыкание

Исследования показывают, что из всех форм онлайн-развлечений, таких как азартные игры, просто игры и социальные сети, порно имеет самую сильную тенденцию к привыканию. Если порнуха проникает в мозг, то только для того, чтобы остаться там надолго, словно незваные дальние родственники, приехавшие погостить на три дня и оставшиеся на две недели. Она воздействует на вышеупомянутую «систему вознаграждения», для того чтобы та начала в избытке вырабатывать дофамин, который, в свою очередь, провоцирует выработку протеина DeltaFosB. Его работа заключается в том, чтобы построить новые нервные пути и таким образом мысленно соединилось то, что ты делаешь (то есть порно, которое ты смотришь), с удовольствием, которое ты испытываешь. Как уже было сказано, связи, установленные на почве пристрастия к порно, очень крепки и надежны, словно автобан. Поэтому возникает некая потребность смотреть на то, как трахаются люди, снова и снова. А самое страшное то, что из-за постоянных перегрузок дофамина порноманы перестают чувствовать себя хорошо без его выработки. Некоторые даже чувствуют себя обеспокоенными без красочных сцен с голыми телами. Поскольку привычка затягивает, то и зависимость устанавливается страшная. А избавиться от порнозависимости очень и очень сложно.

4. Порно может сильно повлиять на сексуальные вкусы

«Система вознаграждения» — вещь достаточно серьезная. Обычно наш мозг привлекает нас к здоровому поведению и поощряет формирование жизнеобеспечивающих привычек. Но когда выработке дофамина и прочих протеинов да желез способствует что-то вредное, то наблюдается совершенно противоположный эффект.

Поклонники порно могут думать, что они просто развлекаются под соблазнительную картинку сексуально-откровенного контента, но их мозг занят настоящей работой, создавая связи между их возбуждением и притягательным безобразием, творящимся на экране. И так как любители видео для взрослых обычно привыкают к порно, которое они уже видели, им приходится постоянно переходить к более экстремальным формам порнографии, чтобы возбудиться. Впрочем, мы об этом говорили. В опросе 1500 мужчин 56% сказали, что их вкусы в порно стали «более экстремальными или девиантными». Так же, как и крысы, многие пользователи порно в конце концов оказываются возбуждены вещами, которые раньше им казались противными или шли в разрез с их представлением о морали. Иногда перемены носят катастрофический характер, и люди просто не могут нормально реагировать на своих настоящих партнеров. Ты начинаешь смотреть на талантливых симпатичных актрис, а заканчиваешь старухами, на которых мочатся. И получается, что ты фактически моральный урод и личная жизнь у тебя разрушена.

Если ты заметил, что начинаешь все больше проявлять интерес к сценам очень жесткого секса с некрасивыми барышнями, который раньше тебе казался уродливым, то лучше остановиться. Дальше будут козы, копрофагия и некрофилия. Но если тебе подобные увлечения кажутся нормальными, то с сожалением вынуждены констатировать, что ты окончательно потерян.

5. Порно как наркотик. В самом прямом смысле

Исследователи обнаружили, что между порнухой в интернете и вызывающей привыкание дрянью вроде табака очень много общего. Например, эффект, который они оказывают на мозг. И разумеется, он значительно отличается о того эффекта, который оказывают здоровые, естественные удовольствия, такие как еда или секс. Задумайся об этом.

Когда ты пробуешь прекрасно приготовленный стейк из свежепойманной рыбы-меч или наслаждаешься романтической встречей, в конце концов почувствуешь удовлетворение. Почему? Потому что наш мозг имеет встроенный переключатель для естественных удовольствий. «Клетки дофамина прекращают гореть после повторного потребления „естественного вознаграждения“, — объясняет Нора Волков, директор Национального института по борьбе со злоупотреблением наркотиками. Наркозависимость, как и порнозависимость, постоянно повышает уровень дофамина, не давая мозгу отдохнуть. Чем больше наркотиков или порно, тем больше дофамина заливает мозг и тем сильнее желание получить его снова и снова. Вот почему наркоманам так трудно остановиться после первого раза. Как и людям, проводящим в порнотрансе целые часы.

6. Порно нарушает твою сексуальную жизнь

Врачи с грустью констатируют повальную эпидемию среди молодых порноманов, которые не могут получить нормальную эрекцию с живым партнером. Все потому, что в сознании меняется представление о привлекательности и сексуальности. Порно — это ведь удобно и быстро. Да и на картинке зачастую все красивее, чем в жизни. Поэтому чрезмерное количество порно приводит к уменьшению количества половых актов, а следовательно, и к снижению удовлетворения в отношениях. Исследователи показали сильную связь между просмотром порно и низким половым влечением, эректильной дисфункцией и проблемой достижения оргазма. Ведь удовлетворить себя, сидя перед экраном монитора, гораздо проще, чем в реальной жизни, где нужно стараться, пыхтеть и произвести впечатление. Но в итоге мы имеем плачевную картину. Последнее нашумевшее исследование, согласно которому старшеклассники совершенно не хотят трахаться, связывают именно с порноманией. Это ж когда такое было, чтобы старшеклассники не хотели трахаться?! Особенно эта тенденция опасна для подростков и молодых людей. Их мозги особенно уязвимы для того, чтобы быть перепрошитыми порно. Это ведь очень важный и ответственный период в жизни, когда формируются взгляды и предпочтения на будущее. А тут нахальное представление о том, что порно лучше женщин.

7. Порно — одна сплошная ложь

Вообще, надо признать, что порнуха в большинстве своем — это гнусная ложь и провокация. В первую очередь порно — это продукт. Порнографов много, и все хотят стать Спилбергами в этом специфическом жанре. Тысячи студий конкурируют друг с другом и придумывают новые сцены для одних и тех же актрис, лишь бы повысить трафик на сайтах и заставить платить за премиум-аккаунт. Все хотят кушать — даже Рокко Сиффреди. Градус вполне объяснимой фальши и делает порно таким противоестественным. У профессиональных порноактеров есть целая команда людей, которые следят, чтобы каждая деталь выглядела идеально: от освещения до макияжа. Если нужно ради общего блага, красивой картинки и удовлетворения подростков по ту сторону экрана, они идут и ложатся под нож пластического хирурга. С другой стороны, съемочная группа делает все для того, чтобы ты побольше теребил свою „кисть“, а не приставал к девушкам. Поэтому они прописывают самые немыслимые сценарии, соответствующие твоим самым запретным фантазиям. Снимают с таких ракурсов, которые во время настоящего секса не увидишь. Но, привыкнув смотреть на самые сладкие и сексуальные места, в реальном сексе ты видишь только спину и лицо. А главное, они заставляют актрису выдать такую сводящую с ума эмоцию, которая твоя партнерша даже после множественного оргазма не выдаст. Но это все фальшиво, все равно фальшиво. Ведь у твоей любимой старлетки прыщей на жопе даже больше, чем у твоей партнерши. Просто они замазаны, а у девушки под тобой — нет.

8. Порно вредит любви

Исследования показывают, что любовь к порнографии мешает любви настоящей. Стабильность из отношений пропадает, риск измены возрастает, как и вероятность расставания. Мужики, подсевшие на постановочный коитус, находят своих партнерш менее сексуальными и привлекательными, чем любимых актрис. Вспоминаются результаты шестилетнего наблюдения за молодыми парами. Цель была содействовать институту семьи и выявить, какие факторы повлияли на качество брака подопытных и их удовлетворенность в сексуальной жизни. Вот и выяснилось, что среди всех рассмотренных факторов пристрастие к порно стало одной из самых частых причин несчастливых браков. Почему? Ответ прост, и его опять дали исследования. Пользователи порно меньше любят и доверяют своим партнершам. Они сами становятся инициаторами расставаний и воспринимают брак как „ограничение“. В целом они менее преданы своим партнерам, менее удовлетворены своими отношениями и вообще цинично относятся к любви и романтике в целом. Порноманы чаще идут на предательство и опускаются до такой низости, как унижение своей половинки. То ли видео насмотрятся, где мужчины говорят весьма грубые слова в адрес девушек, то ли это все цинизм. Общий язык со вторыми половниками им трудно найти, не говоря уже о проблемах в постели.

9. Порно может сделать тебя одиноким

»Чем больше человек смотрит порнографию, тем более одиноким становится», — говорит доктор Гэри Брукс, психолог, который работал с порноманами в течение последних 30 лет. «Порнография — это в целом очень удручающий, унизительный, отвращающий к себе опыт. И потому на фоне развивающихся комплексов рождается замкнутость и закрытость». Чем хуже люди относятся к себе, тем сильнее ищут утешения, где бы они ни находились. Обычно его ищут в общении с близкими, партнерами, членами семьи. Но большинству поклонников порно проще подрочить и успокоить нервы, чем поговорить по душам. Вот такая странная взаимосвязь, казалось бы, несвязанных между собой вещей.

10. Для мужчин порно опаснее, чем для женщин

Самое обидное то, что на женщин порнография влияет не так сильно, как на мужчин. Безусловно, зависимость на почве бесчисленных порномарафонов за экраном монитора может возникнуть и у них. Однако таких случаев гораздо меньше, чем у мужчин. Они тоже активно смотрят порно и очень любят это дело, но есть одно «но». Дело в том, что порно меняет ожидания о сексе и влечении, представляя нереальную картину. Мы уже об этом упоминали выше. В порно женщины всегда выглядят лучше всех. Они всегда молоды, хирургически усилены, отполированы до совершенства. Поэтому нетрудно понять, почему шесть из семи опрошенных женщин считают, что порно изменило ожидания мужчин о том, как должны выглядеть особи женского пола. Как сказала писательница Наоми Вульф: «Сегодня настоящие голые женщины — это просто плохое порно».

11. Порно может изуродовать здоровый взгляд на секс

В то время как порнуху часто называют «материалом для взрослых», львиная доля ее зрителей еще даже паспорт не получила. Большинство подростков формируют свои представления о сексе и жизни половой на основе видео с Алеттой Оушен, а не с какой-нибудь опытной Настей. Исследователи считают, что порнография оставляет свой отпечаток на сексуальном поведении подростка. Например, люди, которые видели значительное количество порно, с большей вероятностью начинают заниматься сексом раньше и с большим количеством партнеров. Кроме того, в сексе они более раскованны и предпочтения их могут если не шокировать, то смутить партнера. Все те же исследователи связывают с этим высокий риск заражения нехорошими инфекциями, хотя отчего-то кажется, что ученые мужи выдали желаемое за следствие.

Социолог Майкл Киммел обнаружил, что мужские сексуальные фантазии стали формироваться под монструозно сильным влиянием порно. Плохо это лишь потому, что не всем барышням нравится, когда с ними ведут себя излишне грубо, как в роликах Brazzers. Очень часто мужики хотят чего-то унизительного и опасного для девушек. В итоге плохо всем: одним больно и неприятно физически, а другим — морально, ведь осуществить задуманное не получится. Ты рос на сценах жесткого порно, а тебя так обламывают — в жизни не все так просто. Поэтому подсевшие на порно юноши и мужчины склонны идти к проституткам, чтобы хотя бы с жрицами любви осуществить заветные сцены из фильмов. Кстати, некоторые проститутки сетуют на то, что перед сеансом платной любви клиенты включают им видео, чтобы показать, что они хотят попробовать.

12. Порно связано с проституцией и торговлей людьми

Порнография порнографии рознь. Мы привыкли думать, что люди, трясущие задницами и половыми органами в кадре, делают это по собственному желанию. Но не стоит забывать о детской порнографии, сексуальном рабстве. Можно вспомнить историю жительницы Красноярска, которая улетела в Мексику работать моделью, а в итоге попала в сексуально рабство и была вынуждена сниматься под псевдонимом Chania Flame. Поэтому даже качественно снятый ролик не гарантирует легальность. Особенно их любят принуждать к съемкам в жестких сценах, после чего девки изувечены как изнутри (во всех смыслах, что еще страшнее), так и снаружи. Мы не утверждаем, что вся порнуха — это не по обоюдному согласию. Уверены, что в 80% все по собственному желанию. Девушки шли и продолжают стремиться в этот бизнес, надеясь на деньги и быструю славу. Или потому, что просто любят трахаться (как говорят в начале кастинга Вудмана). Но все же бывают исключения. И чем больше ты смотришь порно, тем сильнее (как мы выяснили) тебя тянет на разные девиации. А уж там процент нелегальщины сильно выше. Хотя не удивимся, если тебе плевать на этот акцент, что не может не огорчать.

13. А еще оно связано с реальным насилием

Еще немного о том, как порно дурит людей. Не все порно носит насильственный характер, но даже в обычных роликах самых классических категорий мужчина изображается эдаким господином, который делает все, что ему вздумается, а женщина — покорной и послушной. Мы помним, для кого пишем, знаем, что некоторым девушкам такие «игры» по нраву, но вынуждены написать эту крамолу, которая явно пришлась бы по нраву Никселпиксель. Не то чтобы такие ролики провоцируют проявление словесной и физической агрессии против женщин, но в 2016-м команда ведущих сексологов мира пришла к выводу, что те, кто смотрит порно (даже если оно ненасильственное), с большей вероятностью поддерживают сексуальную агрессию по отношению к женщинам. Никто не говорит, что если ты смотришь порно, то по определению насильник. Однако взрощенным на постоянных пощечинах, плевках в рот, хватаниях за волосы и прочих грубостях кавалерам, как правило, хочется попробовать это и в реальности. Увы, не всем девушкам это приходится по нраву.

14. Порно меняется, чтобы стать еще более шокирующим и хардкорным, чем когда-либо

Мы осознаем, что наши пункты вертятся вокруг одних и тех же тем. Но, поверь, так проще делиться исследованиями. А ради них статья и написана. И по мере того, как интернет-порно становилось все более популярным, оно также становилось более «темным» и экстремальным. Это одна из озвученных сильно выше попыток порнографов конкурировать за внимание. Приходилось постоянно раздвигать границы, и если «тридцать лет назад» хардкорная порнография обычно обозначала классическое изображение полового акта с некоторыми фривольностями, то сейчас, как сказал нейробиолог и писатель Норман Дойдж, «Хардкор эволюционировал, и все больше и больше в нем доминируют мазохистские темы. Часто в сценарии секс сливается с ненавистью и унижением». В нашем мире пост«Плейбоя» хардкор действительно стал хардкором в полном понимании этого слова. Да что там! Оно ведь ассоциируется у многих именно с жестким и пугающим сексом. Технология изменила не только содержание порно, но и целевую аудиторию. Ведь гаджеты заметно упрощают эту задачу. Теперь статистика такова, что двое из трех парней в возрасте 14 лет смотрели порно. А хорошо это или плохо, никто не может ответить.