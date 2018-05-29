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«Я не могла бы найти лучшего мужчину для жизни»: Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы
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«Я не могла бы найти лучшего мужчину для жизни»: Синди Кроуфорд трогательно поздравила мужа с годовщиной свадьбы 

Teleprogramma.pro 1 час назад
Фото: Teleprogramma.pro
Синди Кроуфорт вышла замуж за Рэджа Гербера в 1998 году, у пары есть двое детей: сын Пресли Уолкер и дочь Кайа Джордан. Гербер — бизнесмен, владелец модных ресторанов и ночных клубов в Лос-Анджелесе.
Любопытно, что до замужества Синди Кроуфорд какое-то время встречалась с Клуни, но окончательный выбор сделала все-таки в пользу Гербера. Во вторник, 29 мая, супруги отпраздновали 20 лет со дня свадьбы. В микроблоге супермодель опубликовала трогательное совместное фото с мужем, который подписала не менее нежно. (function ($) {var $el=$ ("#insta-1790021160064663763_177759908"), new_h, new_w;$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");$ (window).on ("resize", function () {$el.css ("width", "100%");new_w=$el.width ();new_h= (new_w*1.25)+228;$el.css ("height", new_h+"px");});}) (jQuery); «Я не могла бы найти лучшего мужчину для жизни. Я люблю тебя», — призналась Синди под снимкам. В комментариях к публикации пользователи поздравили звездную пару с таким радостным событием и пожелали им долгих и счастливых лет семейной жизни.
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